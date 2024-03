Nach weniger als einem Jahr hat die Kulturmanagerin Maike Müller ihre Stelle bei der Stadtverwaltung gekündigt. Wie die Pressestelle des Rathauses bestätigte, verlässt die 33-jährige Pirmasenserin das Kulturamt auf eigenen Wunsch.

Maike Müller hat erst am 1. Juli vergangenen Jahres die Stelle angetreten und sollte für die Programmplanung in der Festhalle und Alten Post einschließlich der Planung des Budgets zuständig sein. Die große Linie wurde jedoch von Kulturamtsleiterin Heike Wittmer vorgegeben. Im Prinzip füllte Müller den Aufgabenbereich, den zuvor die Sachgebietsleiterin Sonja Mäß inne hatte. Allerdings nicht als Sachgebietsleiterin und auch mit deutlich weniger Gehalt trotz des absolvierten Studiums. Die Stelle war mit Entgeltgruppe 8 eingestuft, was ungefähr 2900 Euro monatlich entspricht.

Die gebürtige Pirmasenserin hatte Kulturwissenschaften in Saarbrücken studiert und war anschließend bei mehreren Fernsehsendern in München tätig. In ihrer Pirmasenser Zeit hatte sie Geigen- und Klavierunterricht bei Vilja und Helfried Steckel genommen und in hiesigen Chören gesungen. Über die Gründe für die Kündigung Müllers teilte das Rathaus nichts mit. Die Stelle werde „selbstverständlich“ neu besetzt, betonte der städtische Pressesprecher Maximilian Zwick. Aktuell prüfe die Verwaltung die nächsten Schritte. Der Weggang von Müller stellt laut Zwick kein Problem für die laufende Spielzeit 2024/2025 dar. Diese sei unabhängig von der Stellenbesetzung gesichert.