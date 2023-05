Am kommenden Samstag, 3. Juni, 20 Uhr, wird das im März ausgefallene Konzert mit Lisa Helfer und dem Pianisten Christian Fries nachgeholt. Auf Einladung der Initiative „Kultur im Dorf“ entführt das Duo an diesem Abend sein Publikum im Bürgerhaus in die frankophone Musikwelt. Im Gepäck haben die beiden Chansons von Charles Trenet, Michel Fugain, Edith Piaf, Yves Montand, Jacques Brel, Francoise Hardy und vielen anderen – ein geschmackvoll zusammengestelltes Programm.

Im Hauptberuf Lehrerin

Lisa Helfer ist im Saarland in einer multikulturellen Familie aufgewachsen. Die Mutter ist Italienerin, der Vater Franzose. Sie spielt Flöte, Geige und Klavier. Ihre große Leidenschaft aber ist der Gesang. Nach ihrer Ausbildung bei der bekannten Jazzsängerin Kirsti Alho in Saarbrücken singt sie nun in mehreren Formationen, unter anderem im Revue Orchester 1920. Hauptberuflich ist Lisa Helfer Gymnasiallehrerin. Sie unterrichtet Französisch, Italienisch und Spanisch.

Begleitet wird Helfer von dem Pianisten Christian Fries. Er untermalt den Gesang sehr aufmerksam, hat aber auch ein großes solistischen Können. Die Zuhörer dürfen sich auf einen kulturellen Höhepunkt freuen. Der Eintritt ist frei – um eine Spende wird gebeten.