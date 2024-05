Jazz-Freunde können sich auf ein stimmungsvollen Abend mit zwei hochkarätigen Musikern freuen: Der Pianist Frank Eberle und der Multiinstrumentalist Jörg Linke gastieren am Sonntag, 5. Mai, in der Alten Kirche.

Der in Waiblingen geborene Pianist Frank Eberle wurde mit 19 Jahren erster Preisträger des Landeswettbewerbs von „Jugend musiziert“ in Baden-Württemberg und begann anschließend ein Jazzklavierstudium am Hermann-Zilcher-Konservatorium in Würzburg, dem ein Studium an der Musikhochschule Mannheim mit dem Abschluss Diplom Jazzklavier und Diplom Komposition/Arrangement folgte.

Eberle war Mitglied im Bundesjazzorchester und gründete 1996 das Frank Eberle Trio. Lehraufträge hatte er an den Musikhochschulen Mannheim und Nürnberg-Augsburg. Mit dem 1999 gegründeten Frank Eberle Septett veröffentlichte er 2001 eine eigene CD. Von den zahlreichen Auftritten des Ensembles seien beispielsweise die Gershwin-Gala im Konzerthaus in Wien und die Russland-Tournee mit dem Magnus Mehl Quartett genannt.

Gershwin, Ellington und Jenkins

Eberle kommt zusammen mit Jörg Linke für ein Duo-Konzert in die Alte Kirche in Vinningen. Linke wurde in Eisenach geboren, studierte an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar und war 1989 Preisträger am internationalen Improvisationswettbewerb im polnischen Katowice. Neben seinen Auftritten mit der Jörg Linke Jazz Group und mit dem Projekt DeLinkArt unterrichtet Linke fortgeschrittene Instrumentalschüler und coacht gestandene Musiker.

Die beiden Musiker wollen das Publikum in Vinningen die in die Welt des klassischen Jazz entführen, bestehend aus Swing, Blues und Storytelling-Songs. Zu hören sind individuelle Versionen bekannter Lieder aus der Feder von George Gershwin, Cole Porter, Duke Ellington, Billy Strayhorn, Irving Berlin, Gordon Jenkins, Jimmy Van Heusen und einigen anderen Vertretern der klassischen Swing-Epoche. Außerdem soll die eine oder andere Eigenkomposition erklingen. Karten können per Mail an info@kulturzentrum-vinningen.de reserviert werden.