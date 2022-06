Selbst in Zeiten galoppierender Digitalisierung setzen Pädagogen immer noch auf Bücher. 20 Bücher sollen an der Robert-Schuman-Grundschule Identitätsentwicklung und Selbstwertgefühl von Kindern stärken und zur vorteilsbewussten Erziehung beitragen. Ein Projekt, das vom Bundesprogramm „Demokratie leben“ mit 17.000 Euro gefördert wird.

Insgesamt sind es 40 Boxen mit je 20 Büchern, die an 26 Kindergärten und -krippen sowie 14 Grundschulen, Horte sowie Lern- und Spielstuben in Pirmasens und den Ortsbezirken verteilt werden. „Die Bücher sollen euch helfen, verschiedene Dinge besser zu verstehen, die ihr im Unterricht vermittelt bekommt“, erklärt Beigeordneter Denis Clauer den Kindern der Eulenklasse, einer vierten Klasse der Pirmasenser Robert-Schuman-Grundschule. Aber auch auf individuelle Fragen von Kindern sollen die Bücher Antworten geben.

„Anhand der Bücher sollen sie erfahren, dass sie mit ihrem Problem nicht allein da stehen“, erklärt Susanne Ehrhard vom Medienkompetenz-Zentrum. Wenn Eltern Depressionen haben zum Beispiel oder wenn es in einer Familie zwei Mütter oder zwei Väter gibt. All die Themen, die vom vermeintlich Normalen abweichen werden behandelt, damit keiner mehr mit dem Finger auf jemanden zeigt, bei dem es nicht nach gewohntem Standard läuft, führt Ehrhard aus. Wenn ein Kind einen Lehrer mit einer bestimmten Problematik anspricht, könne dieser auf die Bücherbox zurückgreifen. „Demokratie fördern, Vielfalt gestalten und Extremismus vorbeugen“ heißt die Philosophie dahinter.

In der Kiste sind auch Preisträger

Ehrhard hat auch die Auswahl für die 20 Bücher getroffen, für die sie sich durch eine Vorschlagsliste durchgearbeitet hat. Ausgewählt hat sie zum Beispiel „Papas Seele hat Schnupfen“ von Claudia Gliemann und Nadia Faichney, „Wenn die Welt ein Dorf wäre“ von Schmith Armstrong, Juila Volmerts „Ein Rucksack voller Glück“ oder Alexandra Maxeiners „Alles Familie“. Letzteres heißt im Untertitel „Vom Kind der neuen Freundin vom Bruder von Papas früherer Frau und anderen Verwandten“. Unter den Titeln ist auch „Akim rennt“ von Claude K. Dubois. Ein Bilderbuch, in dem Akim um sein Leben rennt, weil sein Dorf von Soldaten überfallen wurde. Das Werk wurde 2014 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Mal geht es um eine mögliche Depression der Eltern, mal um Obdachlosigkeit, aber auch um Flüchtlinge, Krieg und Familien, die nicht mehr dem Standard entsprechen. „Die Bücher sollen helfen, dass sich Kinder nicht alleine fühlen“, erklärt sie.

Das Geschenk findet auch Schulleiterin Dorothea Emig hilfreich, weil sie sich so auf gut recherchierte Literatur verlassen könne, die bedenkenlos im Unterricht verwendet werden kann. Im nächsten Schuljahr würden die Box zum Einsatz kommen, nachdem der Inhalt inventarisiert worden sei. „Wir werden uns in die Materialsammlung einarbeiten und schauen, wie wir das didaktisch-methodisch für den Unterricht aufbereiten“, erklärt Emig. Gerade in diesen Zeiten sei es wichtig, Demokratie zu leben und den Kindern die Demokratie zu lehren, findet sie.

Von der Kita bis zur vierten Klasse

Die Idee dazu hatte das Medienkompetenz-Netzwerk Pirmasens/Zweibrücken, die ihren nun genehmigten Antrag „Vielfalt-Mediathek“ nennt. Mit ihrer Hilfe sollen Kinder durch entsprechende Literatur dazu angeregt werden, Mut zu fassen und sich gegen Diskriminierung und Ungerechtigkeit zu wehren. Dabei werden ganz unterschiedliche Altersgruppen bedient – von der Kita bis zur vierten Klasse. Gefördert wird die Literaturbox, insgesamt 1200 Bücher, vom Bundesprogramm „Demokratie leben“ mit 17.000 Euro.

In Rodalben gebe es die gesamte Vielfalt-Mediathek unter einen Dach, lädt Bernhard Pyka, Geschäftsführer des Medienkompetenz-Netzwerks Südwestpfalz in die Geschäftsstelle nach Rodalben ein. Vielleicht finde sich so noch der eine oder andere Titel, der für den Unterricht genutzt werden kann.

Schüler schmökern schon mal

Die am Donnerstag überreichte Kiste blieb übrigens gleich in der Klasse 4a, damit die Schüler die geschenkten Werke ausgiebig testen und angucken können, um so auch den Lehrkräften Tipps geben zu können, was ein gutes Buch ist. „So helft ihr uns, im nächsten Schuljahr gut mit dem Fundus zu arbeiten“, motivierte Emig die Eulenklasse.