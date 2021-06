Klaus Klein aus Saalstadt ist neuer Trainer in der Leichtathletik-Abteilung des Turnvereins Lemberg. Der 56-jährige Kriminalpolizist aus Saalstadt, lange Jahre Trainer der Läufer des LAZ Zweibrücken, wechselte nach Differenzen mit seinem bisherigen Verein zum TVL. Mit ihm kamen auch sieben Läuferinnen und Läufer vom LAZ nach Lemberg, darunter sein 17-jähriger Sohn Lars, 2020 in der deutschen U20-Jahresbestenliste im 2000-Meter-Hindernislauf auf Rang 21. „Ich freue mich auf die Trainertätigkeit“, betont Klein (Jahrgang 1965), einst selbst ein national und international erfolgreicher Mittelstreckenläufer, gegenüber der RHEINPFALZ.

Lembergs Leichtathletik-Abteilungsleiter Bernd Köhler merkt an: „Wir sind sehr froh, mit Klaus Klein einen sehr erfahrenen und ebenso anerkannten Trainer als Nachfolger des im vergangenen Jahr verstorbenen Thomas Zehfuß gefunden zu haben.“ Klein verstärke das bestehende TVL-Trainerteam um Alexander Köhler im Bereich Lauf. Lars Klein startet voraussichtlich am nächsten Wochenende in Siegburg erstmals für den TV Lemberg.