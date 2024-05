Die SG Thaleischweiler ist am Samstag Ausrichter der westpfälzischen Pokalfinals im Mädchen- und Frauenfußball. Ab 11.30 Uhr steigen hintereinander fünf Endspiele.

Am Samstag werden auf dem Rasen der SG Thaleischweiler die westpfälzischen Pokalfinals im Mädchen- und Frauenfußball ausgetragen. „Obwohl wir außer bei den B-Juniorinnen in allen Altersklassen vertreten waren, hat es keines unserer Teams geschafft, sich für ein Finale daheim zu qualifizieren“, sagt Christian Weinkauff, der im Jugendausschuss der SG Thaleischweiler für den Mädchen- und Frauenfußball zuständig ist. Gleich drei feminine Teams der SGT scheiterten im Halbfinale.

Den Auftakt macht am Samstag um 11.30 Uhr das Endspiel der E-Juniorinnen (U10) zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Kottweiler-Schwanden, der in der Vorschlussrunde die SGT-Mädchen mit 2:1 nach Verlängerung bezwang.

Bei den D-Juniorinnen (U12) unterlag die SGT dem 1. FC Kaiserslautern im Halbfinale mit 0:3. Auch hier hat es der FCK im Endspiel mit Kottweiler-Schwanden zu tun. Beginn: 13 Uhr.

Frauen: Münchweiler gegen Kirn/Sulzbach

Bei den C-Juniorinnen (Beginn: 14.30 Uhr) steht die Finalbegegnung erst seit Montag fest. Hier trifft der SV Herschweiler-Pettersheim auf den ASV Winnweiler, dem die SGT in Runde eins mit 0:4 unterlegen war.

Das letzte Mädchenfinale des Tages bestreiten ab 16 Uhr die B-Juniorinnen (U16). Hier lautet die Paarung SV Kottweiler-Schwanden II gegen 1. FFC Kaiserslautern II. „Wir werden kommende Runde wieder mit Mädchenteams in allen Altersklassen, mit Ausnahme der U14, vertreten sein. Unser Ziel ist es aber, in der darauf folgenden Saison auch diese Lücke zu schließen“, kündigt Weinkauff an.

Die Frauen der SG Thaleischweiler standen schon mit einem Bein im Finale, gingen nach dem 1:1-Ausgleichstreffer von Katharina Schollenberger beim TuS Münchweiler/Alsenz ins Elfmeterschießen. Dort lagen sie dreimal vorne, um am Ende doch mit 4:5 zu unterliegen. Der Finalgegner des nordpfälzischen Münchweiler ist am Samstag ab 18 Uhr die SG VfR Kirn/Sulzbach.