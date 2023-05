Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war ein Tag zum Vergessen für den Verbandsligisten SV Hermersberg. Wenn das nur so einfach wäre. Denn die 0:3 (0:2)-Heimniederlage gegen den FC Basara Mainz hat weitreichende Folgen. Neben weiteren Sperren in Folge von Feldverweisen hat der SVH den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand.

Der Hermersberger Torhüter Noah Wächter hatte einen starken Tag erwischt. Einen Fehler erlaubte er sich jedoch sehr früh in der Partie, als er nach einem weit geschlagenen Ball der Mainzer