Mehrere Straßen auf dem Pirmasenser Kirchberg waren am Mittwochnachmittag von einem Stromausfall betroffen. Wie die Stadtwerke mitteilen, kam es um 14.43 Uhr zu einer Störung im Netz. Insgesamt seien fünf Trafostationen und rund 500 Haushalte in den Bereichen Am Innweg, Anton-Bruckner-Straße, Eyberweg und Adalbert-Stifter-Straße betroffen gewesen. Den Stadtwerken zufolge konnten um 15.31 Uhr wieder alle Trafostationen versorgt werden. Ursache für den Stromausfall war eine defekte Kabelmuffe in einer Mittelspannungskabelstrecke. Diese Muffe soll schnellstmöglich erneuert werden.