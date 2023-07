Mit Pokerkarten geschmückt war am Donnerstagabend die Turnhalle der Käthe-Dassler-Realschule Plus auf dem Kirchberg, denn unter dem Motto „Las Vegas“ wurden die Schülerinnen und Schüler des Entlassjahrganges feierlich verabschiedet.

Jeanette Kriwy, Schulleiterin der Käthe-Dassler-Realschule plus, bewies bei der Entlassfeier ihrer Schule in ihrer Rede erstaunliche Kreativität beim Aufzeigen vieler Parallelen zwischen Schule und Spielcasino. 81 Abschlussschüler nahmen ihre Zeugnisse in Empfang, darunter 50 Jugendliche, die nach der 9. Klasse die Berufsreife erreichten, und 31 mit dem qualifizierten Sekundarabschluss I (mittlere Reife) nach der 10. Klasse.

11 Berufsreife-Schüler haben sich entschlossen, der Schule ein weiteres Jahr die Treue zu halten und streben nun ebenfalls diesen Abschluss an. Die Besten wurden für ihre Leistungen ausgezeichnet: die besten Zeugnisse der Sekundarstufe I hatten Nico Breiling und Thomas Stoll vorzuweisen, Kimberly Seifert erhielt den Hugo-Ball-Förderpreis für Bildende Kunst. Max Edrich durfte sich über den Schulpreis für Ethik, Maike Kehr über den Preis für katholische Religion freuen. Yassin Dully zeigte besonderes soziales Engagement und wurde ebenfalls ausgezeichnet. Im Berufsreife-Zweig war David Lindgrün bester Schüler, Melissa Bonrath erhielt den Schulpreis für evangelische Religion, und eine dritte Auszeichnung gab es für Filiz Ivanovas soziales Engagement und vorbildliche Haltung.