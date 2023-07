Clara Kaczmarzyk löst Bashar Alheraky als Vorsitzende im Jugendstadtrat ab. Sie will das Gremium wieder präsenter machen und verschiedene Projekte umsetzen – darunter beispielsweise die Pfandringe in der Innenstadt.

Aus zeitlichen Gründen ist Bashar Alheraky als Vorsitzender des Pirmasenser Jugendstadtrats zurückgetreten. Er wird im kommenden Jahr sein Abitur schreiben und will sich daher vollständig auf die Schule konzentrieren. Bei den Neuwahlen wurde Clara Kaczmarzyk einstimmig zur ersten Vorsitzenden gewählt. Ihre Stellvertreter und Unterstützer sind Jan Fremgen und Hannah Diehl. „Der Jugendstadtrat besteht aber nicht nur aus einer Person, sondern aus 21 Leuten, wir sind ein Team“, betont Kaczmarzyk.

Die 18-Jährige geht momentan in die zwölfte Klasse auf dem Leibniz-Gymnasium in Pirmasens. Seit 2019 ist Kaczmarzyk Mitglied im Jugendstadtrat. Das Gremium ist ihr in dieser Zeit ans Herz gewachsen. „Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich durch den Jugendstadtrat zusammen groß geworden bin“, sagt die 18-Jährige. Auch das eigene Selbstbewusstsein habe in dieser Zeit zugenommen. An den Aufgaben im Jugendstadtrat sei die junge Frau gewachsen.

Jugendstadtrat will Pfandringe in der Innenstadt einführen

Kaczmarzyk möchte als Vorsitzende des Jugendstadtrats wieder einige Projekte anstoßen. Das Gremium will sich zunächst für Pfandringe in der Innenstadt einsetzen. Dazu soll ein Antrag im Stadtrat gestellt werden. Zunächst sollen die Pfandringe an fünf zentralen Orten in der Pirmasenser Innenstadt zu finden sein – so die Idee der Jugendlichen. In den Vorrichtungen, die an Mülleimern befestigt werden, sollen Passanten ihre leeren Flaschen für bedürftige Sammler abstellen können. „Der Antrag ist fast fertiggestellt, wir wollen ihn nach den Sommerferien in den Stadtrat einbringen“, erklärt Kaczmarzyk. Sollten die Pfandringe zu einem Erfolg werden, kann sich die Vorsitzende auch eine Ausweitung des Projekts, beispielsweise auf den Strecktalpark, vorstellen.

Im kommenden Jahr wird der Jugendstadtrat 25 Jahre alt. Um das zu feiern, wollen die Jugendlichen eine Party veranstalten. Eine genauere Planung gebe es noch nicht. Kacmarzyk wünscht sich jedoch einen offiziellen Rahmen vor der Feier. „Der Jugendstadtrat hat sozusagen Silberhochzeit, dass muss man feiern“, sagt die junge Frau. Bereits 2019 hatte der Jugendstadtrat sein 20-jähriges Bestehen in der Jugendherberge und anschließend im „Lager 14“ zelebriert.

Präsenz des Gremiums soll erhöht werden

Insgesamt will Kaczmarzyk die Präsenz des Gremiums in der Stadt wieder erhöhen, beispielsweise durch die Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen. Für die neue Vorsitzende ist zudem wichtig, dass alle Mitglieder ihre Stärken in das Gremium einbringen. „Jeder soll das machen, was er am besten kann“, sagt die 18-Jährige. Dass der Jugendstadtrat etwas bewegen könne, habe sich bereits an den Ampelmännchen und dem Blühwiesenautomaten gezeigt. „Manchmal beobachte ich, wie jemand Fotos von den Ampelmännchen schießt und das macht mich richtig stolz“, verrät Kaczmarzyk.