Kein Verein aus der Region Pirmasens hat derzeit einen Leichtathleten, der die Qualifikationsnormen für die deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften erfüllt. Die RHEINPFALZ sprach mit Trainern über die Gründe. Diese sehen aber auch positive Ansätze.

Früh übt sich, wer ein Meister werden will. So auch in der Leichtathletik. Am Samstag werden die Nachwuchs-Westpfalzmeisterschaften in der Kaiserslauterer Barbarossahalle ausgetragen.