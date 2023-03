Nach zwei Corona-Jahren kann die Pirmasenser Sportlerwahl wieder in vollem Umfang über die Bühne gehen. Die Nominierten bei den Männern.

In diesem Jahr gibt es sie wieder wie gewohnt, im normalen Umfang: die 17. Sportlerwahl der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Pirmasens. Vor zwei Jahren hatte sie ganz ausfallen müssen, im ersten Jahr der Corona-Pandemie war der Sport im Großen und auch im Lokalsport ausgebremst. Für das Jahr 2021 konnten wir dann zumindest in etwas abgespeckter Form – je drei Kandidaten pro Kategorie Männer, Frauen und Mannschaften – wählen lassen. 2022 ging der Sport im Großen und Ganzen normal über die Bühne. Daher können wir den RHEINPFALZ-Lesern wieder in allen Kategorien fünf Kandidaten vorstellen.

Wolfgang Sehnert (Jagdliches Schießen)

Fast 600 Teilnehmer verzeichneten die Bundesmeisterschaften im jagdlichen Schießen im Teutoburger Wald. Der Beste von ihnen: der bereits 68-jährige, aus Pirmasens stammende und seit 23 Jahren in Dahn wohnende Wolfgang Sehnert.

Wolfgang Sehnert Foto: Kapuhs/DJV

Zum Auftakt der Titelkämpfe gewann er drei Titel bei den Ü65-Senioren. Dass Sehnert zwei Tage danach noch Bundesmeister aller Klassen werden würde, zudem den ersten Platz in der Flintenwertung und in der Großen Kombination aus Kurz- und Langwaffe belegen würde, war eine große Überraschung.

Jens Becker (Duathlon)

Mit 43 Jahren tanzt oder besser gesagt läuft Jens Becker gleich auf mehreren Hochzeiten sehr erfolgreich. Der Zahnarzt im Dress des TV Lemberg kann nicht nur schnell Rad fahren, sondern auch ausgesprochen flott laufen.

Becker hat gleich zwei Laufserien gewonnen: den aus acht sehr anspruchsvollen Läufen bestehenden Wasgaucup und den Energiecup Südwest, eine fünf Zehn-Kilometer-Läufe umfassende Laufwertung. Dabei hat er die oft deutlich jüngere Konkurrenz zumeist auf die Plätze verwiesen.

Jens Becker Foto: Elig

In der Altersklasse der über 40-Jährigen ist der Lemberger außerdem Pfalzmeister über 5000 Meter in 17:04 Minuten geworden. Auf der Langstrecke ist er ebenfalls sehr erfolgreich. Den Bienwald-Marathon in Kandel hat er in 2:43:56 Stunden gefinisht und den sehr profilierten Pirmasenser Pfälzerwaldmarathon in 2:46:29 Stunden gewonnen.

Bei seinem Debüt im Cross-Duathlon (Laufen und Radfahren), wo er für die Triathlonabteilung des TuS Winzeln am Start war, ist er Deutscher Meister der über 40-Jährigen geworden.

Moritz Heene (Leichtathletik)

2022 war für den Rodalber Sprinter Moritz Heene das bisher sportlich erfolgreichste Jahr. Der 21-Jährige, für die Leichtathletik-Abteilung des 1. FC Kaiserslautern am Start, lief am 25. Juni bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in seiner Paradedisziplin, den 110 Meter Hürden, im Berliner Olympiastadion im Finale auf den sechsten Platz. Im Halbfinale hatte der Lehramtsanwärter seine persönliche Bestzeit in 14,36 Sekunden gesteigert. In der nationalen Jahresbestenliste belegt Heene, der vor drei Jahren sein Abitur am Pirmasenser Hugo-Ball-Gymnasium gemacht hatte, damit Rang 13.

Moritz Heene Foto: imago images/Oliver Vogler

Zuvor war er am 18. Juni in Frankfurt Süddeutscher Vize-Meister und am 11. Juni in Eisenberg Rheinland-Pfalz-Meister geworden.

Auch unterm Dach ließ Heene aufhorchen: Am 16. Januar sprintete er in der Leichtathletikhalle-Mannheim die 60 Meter Hürden in 8,04 Sekunden. Bei den deutschen Hallenmeisterschaften am 26. Februar in Leipzig erreichte er Platz fünf über 60 Meter Hürden, und bei den deutschen U23-Meisterschaften am 23. Juli in Wattenscheid kam er auf Rang vier.

Daniel Lelle (Leichtathletik)

Bei Leichtathletik-Wettkämpfen trägt Daniel Lelle das Trikot des 1. FC Kaiserslautern – wie im Januar, als er bei den Hallen-Pfalzmeisterschaften mit 12,24 Meter Dritter im Kugelstoßen der Männer wurde. Startet der Pirmasenser allerdings bei Wettbewerben des Deutschen Rasenkraftsport- und Tauziehverbands, tritt er für den TV Thaleischweiler an. So geschehen bei den nationalen Titelkämpfen im Steinstoßen in Erfurt. Dort fügte er seiner Medaillensammlung in dieser Disziplin eine goldene hinzu.

Daniel Lelle Foto: TVT

Der 22-Jährige, der als Leichtathlet in Thaleischweiler begonnen hatte, wegen seines Elektrotechnik-Studiums an der Hochschule Kaiserslautern aber zum FCK wechselte, siegte bei den Männern bis 90 Kilo Körpergewicht mit einer Weite von 8,36 Meter. Satte 15 Kilo wiegt der steinerne Quader bei den Männern, im Kugelstoßen sind es „nur“ 7,26 Kilo. „Er hat es dieses Mal umgedreht“, kommentierte TVT-Trainer Peter Fremgen, dass Lelle in dem siebenköpfigen Feld seiner Klasse 17 Zentimeter vor Vizemeister Christian Weidmann (WK Augsburg/München) lag, der ihm bei der DM 2020 um drei Zentimeter Gold weggeschnappt hatte.

Carl Dommermuth (Radsport)

Er ist erst 13 Jahre jung und ungemein schnell auf dem Fahrrad unterwegs. Carl Dommermuth aus Erfweiler hat im vergangenen Jahr vor allem in seiner Paradedisziplin, dem Cyclocross, große Erfolge eingefahren.

Carl Dommermuth Foto: Zwick

Der Siebtklässler des Dahner Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums hat die Bundesliga der Querfeldein-Rennfahrer in seiner Altersklasse U15 souverän gewonnen. Dem erst für den RSC Felsenland, dann für das Bundenthaler FBA Cycling Team startenden Youngster gelang Anfang September das Kunststück, an zwei Tagen hintereinander zwei Bundesligarennen zu gewinnen: zuerst in Lützelbach und tags darauf in Bensheim an der Bergstraße. Auch den Cyclocross-Cup Rhein-Neckar hat er eindrucksvoll mit vier Siegen in vier Rennen gewonnen. Da war es keine Überraschung, dass er im Oktober auch Rheinland-Pfalz-Meister wurde.

Der Schützling von Trainer Gilbert Zwick wurde zudem im Mai auf dem Mountainbike beim „Felsenland Rock Race“ in Bundenthal ebenso Gesamtzweiter wie mit dem Rennrad beim Kriterium in Dahn im September. Außerdem ist er im Bergzeitfahren Vize-Landesmeister.

