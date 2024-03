Gleich in zwei Orten des Landkreises Südwestpfalz wurden in den vergangenen Tagen Autos mutwillig beschädigt. Am Samstagabend wurde gegen 22 Uhr in der Hauptstraße in Leimen ein blauer VW Polo beschädigt. Laut Polizei wurden alle Scheiben mit brachialer Gewalt eingeschlagen. Auch in Weselberg wurde eine Sachbeschädigung gemeldet. Zwischen Donnerstag und Samstag wurden zwei vor einer Garage geparkten Fahrzeuge demoliert. Vermutlich mittels eines Stichwerkzeugs oder eines anderen spitzen Gegenstandes wurden der Lack und die Frontscheiben zerkratzt. Die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben bittet in beiden Fällen um Hinweise unter 06333 9270.