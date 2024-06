Das Unwetter an Pfingsten hat die beiden Pirmasenser Premiumwandwerge „Hexenklamm“ und „Felsenwald“ in Mitleidenschaft gezogen. Die Sperrungen dauern an. Betroffen ist auch der Dynamikum-Radweg. Das Befahren ist aktuell unmöglich. Die sintflutartigen Niederschläge Ende Mai habe dazu geführt, dass Bäume umgestürzt, viele Wege unterspült und Hänge abgerutscht sind, informiert die Pressestelle der Stadt. Mit Hochdruck würden der Wirtschafts- und Servicebetrieb und das zuständige Forstamt Westrich an der Wiederherstellung arbeiten.

Stadtverwaltung und Forstbehörde mahnen eindringlich, die Sperrungen nicht zu missachten, da die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet ist. Das Stadtmarketing will informieren, sobald die Wege wieder begeh- und befahrbar sind. Nicht betroffen ist der „Teufelspfad“. Der Rundweg durchs Gersbachtal ist uneingeschränkt begehbar. Mehr Infos unter www.pirmasens.de/wandern.