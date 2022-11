Einen zweiten offenen Chor-Workshop bietet der Herschberger Frauenchor am kommenden Samstag, 19. November, von 10 bis 16 Uhr in der Bürgerhalle an. Nach der großen Resonanz im vergangenen Jahr will der Verein unter dem Motto „You´ll never sing alone“ weitere Sängerinnen für den Chor gewinnen.

Der Chor-Workshop ist für alle gedacht, die den Mut haben, ihre eigene Stimme zu entdecken – sei es Sopran oder Alt – und dann gemeinsam mit anderen im Chor zu singen. Es dürfen auch Tenöre und Bässe sein, denn in einem Projektchor sind Männer ebenfalls willkommen. Für alle Stimmlagen ist keine Chorerfahrung notwendig.

Trotz der Einschränkungen durch die Pandemie ist der Herschberger Frauenchor im 36. Jahr seines Bestehens gut aufgestellt und gut durch die Krise gekommen. Möglich war das durch den Willen aller Sängerinnen, sich durch Corona nicht entmutigen zu lassen. Alle Möglichkeiten wurden genutzt, um zusammen mit dem unermüdlichen Chorleiter Wolfgang Fuhrmann wo und wann auch immer Singstunden abzuhalten und sogar im Freien zu proben. Die Vorsitzende Brigitte Waggershauser hat dafür ihre Terrasse zur Verfügung gestellt. Die Anzahl der Chorstimmen ist mittlerweile auf 30 angewachsen, dazu hat teilweise auch der Workshop im vergangenen Jahr beigetragen.

Dem Herschberger Chor ist es deshalb möglich, schon seit mehreren Monaten bei befreundeten Vereinen aufzutreten, welche oftmals nicht genügend singbereite Klangkörper für ihre Liederabende finden können. Eine Reihe von ihnen hat sich dafür beim Weinfest des Frauenchors im September mit einem klangvollen Gegenbesuch bedankt.

Einzeltrainings möglich

Die Organisation des Workshops liegt auch diesmal wieder in den Händen von Schriftführerin Kristin Kiefer. Sie konnte mit Unterstützung des Chorverbands der Pfalz die Stimmbildnerin Sabrina Roth für das Projekt gewinnen. Roth wird – wie im vergangenen Jahr – den Workshop zusammen mit Wolfgang Fuhrmann leiten. Neu ist in diesem Jahr die Möglichkeit, eine Einzelstimmbildung zu absolvieren. Man kann also unter Anleitung einer professionellen Vocal-Trainerin individuell an seiner Stimme arbeiten.

Die Teilnahme an dem Workshop ist unverbindlich und kostenlos. Anmeldungen sind noch bis Donnerstag, 17. November, unter der Mobilnummer 0176 77084007 möglich.