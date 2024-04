Die Landesliga rückt für den SV Hermersberg immer näher: Mit 0:2 (0:1) verlor der Tabellenvorletzte der Fußball-Verbandsliga am Sonntag bei der nun sechs Punkte besseren TSG Bretzenheim, die jetzt einen Nichtabstiegsplatz belegt.

In der ausgeglichenen Partie habe es seiner Mannschaft „wie so oft an der Durchschlagskraft gemangelt“, sagte SVH-Kapitän Pascal Masch. Die Gelb-Schwarzen mussten ohne den erkrankten Patrick Freyer sowie die verletzten Noah Buchmann und Nico Freiler antreten. „Wir wären wegen der Ausfälle auch mit einem Punkt zufrieden gewesen. Die Bretzenheimer waren nicht besser als wir, aber sie haben aus vier Chancen zwei Tore gemacht“, stellte Masch fest.

Kein Elfmeter

Noah Hellbach traf kurz vor der Pause, Moritz Sonnenschein in der Schlussphase. Beim Stand von 0:1 sei den Hermersbergern „nach einem klaren Foul an Marius Dausmann“ ein Elfmeter verweigert worden, klagte Masch. Fünf Spieltage vor dem Saisonende sieht er die Lage so: „Die Hoffnung stirbt zuletzt. Es ist alles möglich. Aber wir müssen anfangen zu punkten. Nächsten Sonntag gegen Offenbach müssen drei Punkte her, ein Punkt ist da zu wenig.“

SO SPIELTEN SIE