Ein historischer Tag für den Sportkegelklub Rapid Pirmasens: Zum ersten DCU-Bundesliga-Heimspiel der Vereinsgeschichte erwartet das Team um Pascal Jestädt und Andreas Christ am Samstag um 13.15 Uhr die SKG Bad Soden-Salmünster auf der Sechs-Bahnen-Anlage des ESV Pirmasens.

Es ist das Duell zweier Aufrücker. Sowohl Rapid als auch die Gäste aus dem Kinzigtal stiegen nachträglich aus der Zweiten Bundesliga in die Eliteklasse der Deutschen Classic-Kegler-Union (DCU) auf, nachdem sich dort einige Vereine in Richtung Deutscher Kegler-Bund Classic (DKBC) verabschiedet hatten. Die Pirmasenser verloren trotz einiger sehr guter Einzelresultate ihr Auftaktspiel bei Franken Neustadt, die Hessen demonstrierten beim Sieg gegen Mehlingen mit 5966 Kegeln ihre enorme Heimstärke und sind erster Tabellenführer. „Wir können uns auf unsere Heimstärke verlassen, auch wenn unsere Gegner sehr gute Ergebnisse bei uns erzielen. Auswärts sind wir dagegen über Jahre meist nicht so erfolgreich, wie wir uns das wünschen“, sagt SKG-Vorsitzender René Hagenbach. Sein Team könne am Pirmasenser Hauptbahnhof nur dann Erfolg haben, wenn es über 5700 Kegel fälle. Rapid-Sportwart Andreas Jann: „Sollten wir unsere Leistung zu Hause abrufen können, bin ich optimistisch, die ersten Punkte ergattern zu können.“

SO SPIELEN SIE