Der Leisten sorgt dafür, dass Schuhe ihre Form erhalten. Bei der Herstellung sind Sorgfalt und Geschick gefragt. Ein Leistenbauer erklärt, wie der Prozess funktioniert.

Wie es mit den Bauvorhaben der insolventen Firma Novum Innovativbau weitergeht, bleibt unklar. In der Gläubigerversammlung am Dienstag ging es auch um Grundstücksverkäufe.

Für die Ortsvorsteherwahl in Winzeln stellt der Freie Wählerblock Pirmasens (FWB) seit Jahren wieder einen Spitzenkandidaten. Der bekommt Unterstützung von einer Partei, die überraschend keinen Kandidaten stellt.

Wer rauchen geht, muss bei der Zeiterfassung nicht mehr ausstechen, es gibt Gratis-Kaffee für alle und Gutscheine, wenn man keinen Krankenschein bringt: Geschäftsführer Andreas Kleinehr schlägt bei FWB Kunststofftechnik ungewöhnliche Wege ein. Sein Fazit: Das zahlt sich aus.

Ein neuer Mensch ist auf die Welt gekommen − ein bedeutendes Ereignis für seine Familie. Über die Babytafel im Foyer können Eltern im Pirmasenser Krankenhaus die Welt an ihrem Glück teilhaben lassen. Doch die Tafel wirkt verwaist. Was ist da los?

Der Sturm am Montagnachmittag ist in der Südwestpfalz weitgehend glimpflich verlaufen. Abgesehen von umgeworfenen Mülltonnen und fliegenden Ästen hat sich die Sturmbilanz in Grenzen gehalten.

Dorfmitte, Grundschule, Kita, Naherholung, Verkehrsberuhigung in der Tiroler Straße waren die hauptsächlichen Themen beim „Stadtgespräch“ in Fehrbach. Wo sonst noch der Schuh drückt, erfuhr die Verwaltungsspitze im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern.

2023 gab es mehr Verkehrsunfälle in der Stadt Zweibrücken als im Jahr davor – klingt erst mal nicht so gut. Es gibt aber auch einen erfreulichen Aspekt.

Besucher mussten am Dienstag auf den Besuch des Zweibrücker Hallenbads verzichten. Das ist der Grund.

94 Jahre ist Liesel Teuscher jung. Die Mauschbacherin war am 1. Januar 1956 dabei, als einer der ersten Landfrauenvereine der gesamten Region gegründet wurde. Bis heute haben die Landfrauen eine große Bedeutung in ihrem Leben.

„Du blöder Rassist!“ So was kann man sagen zu einem Rassisten. Zielführend ist es aber nicht, findet Mo Asumang. In der Zweibrücker Berufsschule zeigte die Filmemacherin und Moderatorin alternative Reaktionen.

Die Ruppertshalle in Ruppertsweiler ist sanierungsbedürftig und die Kosten dafür mit 2,5 Millionen Euro recht hoch. Eine gute Nachricht gibt es jedoch: Es wurde eine Förderung in Aussicht gestellt.

In anderthalb Jahren könnte der Bau zweier Windräder bei Hengstbach beginnen. Diesen Zeitplan nennt die Münchner Firma Bayware.