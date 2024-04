Das Zweibrücker Hallenbad musste am Dienstag gegen 14 Uhr kurzfristig geschlossen werden. Wie Stadtwerke-Chef Werner Brennemann auf Anfrage sagte, meldete die vollautomatische Chloranlage einen Fehler; in den Becken war kein Chlor. Da ohne die Chemikalie Gefahr besteht, dass Keime und Bakterien im Wasser überhand nehmen, habe man das Badeparadies von einem auf den anderen Moment schließen müssen. Eine Firma sei mit der Reparatur der technischen Anlage beauftragt, ein Ersatzteil müsse beschafft werden. Brennemann hofft, dass das Hallenbad am Mittwochnachmittag wieder geöffnet werden kann. Vereine und Schwimmtrainingsgruppen, die für Dienstagnachmittag angemeldet waren, habe man so weit als möglich kurzfristig informiert, so der Stadtwerke-Chef.