„Du blöder Rassist!“ So was kann man sagen zu einem Rassisten. Zielführend ist es aber nicht, findet Mo Asumang. In der Zweibrücker Berufsschule zeigte die Filmemacherin und Moderatorin alternative Reaktionen.

Als Afrodeutsche sei sie selbst Rassismus ausgesetzt, sagt Mo Asumang. Die vielseitige TV-Frau – sie ist auch Autorin, Schauspielerin, Dozentin und Künstlerin –, nutzt ihre Popularität,