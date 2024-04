Der Sturm am Montagnachmittag ist in der Südwestpfalz weitgehend glimpflich verlaufen. Abgesehen von umgeworfenen Mülltonnen und fliegenden Ästen hat sich die Sturmbilanz in Grenzen gehalten. Die Feuerwehren mussten einige umgekippte Bäume von den Straßen räumen. In Zweibrücken war dies zum Beispiel im Bereich der Dorndorf-Kreuzung nach Contwig, auf der Straße nach Mörsbach und am Tschifflick der Fall, wie Feuerwehr-Verbandsführer Axel Gebauer auf Anfrage berichtete.

Die Feuerwehr Thaleischweiler-Wallhalben bekam es mit einem querliegenden Baum zwischen Obernheim und Mittelbrunn sowie einem Gebüsch zu tun, das es an der Faustermühle bei Maßweiler auf die Fahrbahn geweht hat. Und rund anderthalb Stunden lang mussten 20 Einsatzkräfte der Wehr Zweibrücken-Land anpacken, um zwischen Battweiler und Oberauerbach einen umgestürzten Baum von der Straße zu hieven.