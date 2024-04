Für die Ortsvorsteherwahl in Winzeln stellt der Freie Wählerblock Pirmasens (FWB) seit Jahren wieder einen Spitzenkandidaten. Der Winzler Gernot Gölter stellt sich für dieses Ehrenamt zur Wahl. Die SPD nominiert mangels Interessenten keinen eigenen Kandidaten und will stattdessen Gölter unterstützen.

Gernot Gölter, 42 Jahre alt, lebt in Winzeln, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der Schul- und Kirchenmusiker ist bereits seit 2009 Mitglied bei den Freien Wählern und sitzt seit dieser Zeit auch schon im Winzler Ortsbeirat.

Die aktuelle Ortsvorsteherin von Winzeln, die 75-jährige Heidi Kiefer (SPD), hatte schon vor Monaten angekündigt, bei der Kommunalwahl im Juni aus Altersgründen nicht erneut anzutreten. Sie hat das Amt seit 2004 inne. Wie der SPD-Ortsvereinsvorsitzende und stellvertretende Pirmasenser Parteichef Sebastian Tilly am Dienstag gegenüber der RHEINPFALZ erklärte, habe er monatelang Gespräche geführt, doch sei es nicht gelungen, mögliche Interessenten zu einer Kandidatur als Ortsvorsteher im größten Pirmasenser Vorort zu bewegen. „Ich habe seit November versucht, verschiedene Leute zu überzeugen“, sagte Tilly, doch ohne Erfolg. Er sei selbst nicht begeistert, dass die SPD keinen Kandidaten präsentieren kann, „weil wir jahrzehntelang den Ortsvorsteher gestellt haben“, doch sei das nicht zu ändern. Er selbst wolle nicht Ortsvorsteher werden. „Solange ich in Ludwigshafen arbeite, kann ich das Amt nicht so ausfüllen, wie es sein muss“, sagte er gegenüber der RHEINPFALZ. Immerhin gebe es eine Liste für den Ortsbeirat. Tilly machte jedoch deutlich, dass die SPD Gernot Gölters Kandidatur für den FWB eindeutig unterstütze. Er selbst kenne Gölter fast sein Leben lang.

Der FWB-Kandidat Gernot Gölter ist ehrenamtlich aktiv, beispielsweise mit der Gruppe „Die drei Palatinenser“, die regelmäßig Benefiz-Veranstaltungen für das Pirmasenser Hospiz oder auch das Kinderhospiz in Kaiserslautern durchführt. Für ihn sei der Zusammenhalt innerhalb des Ortes wichtig, sei es unter den Vereinen oder auch unter allen Bürgern des Vorortes, heißt es in einer Mitteilung des FWB. Als Ortsvorsteher wolle er bürgernah sein und immer ein offenes Ohr für seine Mitbürgerinnen und Mitbürger haben. Als Themenschwerpunkte habe sich Gölter außerdem die Verkehrssicherheit und die Quartiersarbeit im Ort vorgenommen.

Am Samstag, 18. Mai, von 16 bis 18 Uhr, stellt Gernot Gölter gemeinsam mit seinem Team für die Ortsbeiratswahl am Dorfbrunnen in Winzeln in der Oskar-Metz-Straße das Programm des FWB für Winzeln vor. Alle interessierten Bürger sind dazu eingeladen.