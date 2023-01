Martin Gries wird wohl auch nächste Saison Cheftrainer des FK Pirmasens sein.

Der Sportliche Leiter des Fußball-Oberligisten, Marco Steil, und Co-Trainer Hagen Burkhart stehen ebenfalls kurz vor der Verlängerung ihrer zum Rundenende auslaufenden Verträge. Dies teilte FKP-Präsident Jürgen Kölsch auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.

„Wir sind mit Martin, Hagen und Marco in guten Gesprächen. Es kann sein, dass wir bis zum Trainingsauftakt am 16. Januar schon alles klargemacht haben“, sagte Kölsch. Gries und Steil übernahmen ihre Ämter Ende Mai vergangenen Jahres nach dem Regionalliga-Abstieg und der herben Niederlage im Verbandspokalfinale, die zur Trennung von Kevin Stotz geführt hatte. Stotz, bis dahin Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion, steht noch bis Mai 2023 auf der Pirmasenser Gehaltsliste. Aktuell sieht es nicht danach aus, als ob der FKP – trotz des guten Saisonstarts – noch den direkten Wiederaufstieg packt. Und im Pokalwettbewerb kam früh das Aus.