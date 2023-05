Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Um den Frauenfußball ist es in der Südwestpfalz nicht gut bestellt. Um dem entgegenzuwirken, veranstaltet der FC Ruppertsweiler am Samstag ab 11 Uhr in der Hauensteiner Wasgauhalle ein Turnier mit zehn Teams. RHEINPFALZ-Redakteur Peter Brandstetter sprach mit der Trainerin von Ruppertsweilers Bezirksliga-Frauen, der 37-jährigen Pirmasenserin Jasmin Skobniuk, die seit 2015 beim FCR aktiv ist.

Frau Skobniuk, nur wenige Vereine im Fußballkreis haben ein Frauenteam. Wie sieht es bei der SG Ruppertsweiler/Lemberg personell aus?

Auf dem Blatt haben wir 20 Spielerinnen.