Am Brunnen auf dem Exerzierplatz wird aktuell gearbeitet. Das Rathaus teilt auf Anfrage mit, dass dort vorbereitende Arbeiten zum Austausch von beschädigten Fliesen laufen. Teilweise sei es dazu erforderlich, den Estrich zu erneuern. Für diese Reparaturarbeiten werde jedoch trockenes und warmes Wetter benötigt. Witterungsbedingt könne es daher zu Unterbrechungen kommen. Was das alles kosten wird, ist noch offen. Die Materialkosten seien abhängig vom Umfang der Arbeiten. Diese werden durch Mitarbeiter des Wirtschafts- und Servicebetriebes ausgeführt. Anfang Mai soll der Brunnen auf dem Exerzierplatz zur Sommersaison wieder in Betrieb gehen, heißt es seitens der Stadtverwaltung.