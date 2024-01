Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Überglücklich lagen sich die ESV-Spielerinnen in den Armen. Durch das 6:2 (13,5:10,5 Sätze, 3467:3369 Kegel) am Sonntag gegen Rot-Weiß Zerbst ist der ESV Pirmasens in der Frauen-Kegel-Bundesliga jetzt fünf Punkte vom ersten Abstiegsrang entfernt, den jene Zerbsterinnen belegen.

Das Spiel auf der Sechs-Bahnen-Anlage am Pirmasenser Hauptbahnhof stand lange Zeit auf des Messers Schneide. Bis zur Schlussbahn ließen sich die Gäste aus Sachsen-Anhalt nicht abschütteln.