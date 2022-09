Das waren dann selbst für den Tabellenführer zu viele Handicaps: Nach den Stammkräften Salif Cissé, Dennis Krob (beide Muskelfaserriss) und Daniel Bohl (Polizeidienst) verzichteten am Samstag nach dem Warmmachen auch noch Kapitän David Becker (Muskelfaserriss) und Julian Kern (Schambeinentzündung) verletzungsbedingt auf ihren Platz in der Startelf des Fußball-Oberligisten FK Pirmasens. So setzte es mit dem 1:3 (1:1) beim SV Auersmacher im siebten Saisonspiel die erste Niederlage. Fabian Lauer köpfte nach Standards von Florian Simon das erste und das dritte Tor für den Saarlandliga-Meister, Patrick Jantzen erzielte das zweite. Durch eine zum Torschuss gewordene Flanke von Manuel Grünnagel glich der FKP zwischenzeitlich aus.