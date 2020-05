Der FC Höhfröschen veranstaltet am Freitag und Samstag, 22. und 23. Mai, die erste Autodisco in der Südwestpfalz auf seinem Trainingshartplatz, teilte Vorsitzende Heinrich Klein mit. Wer zur High-Frog-Autodisco will, muss online ein Ticket kaufen. Pro Auto wird einmal gezahlt. Das Ticket muss ausgedruckt zur Veranstaltung mitgebracht werden. Dann bekommt man einen Parkplatz zugewiesen. Beim Einlass gibt es einen Link oder QR-Code, mit dem man Zugang zur Musik hat, die der DJ im Netz streamt. Das Smartphone kann mit dem Autoradio oder mitgebrachten Lautsprechern verbunden werden. Für die vierstündige Show sollten rund 200 MB Datenvolumen zur Verfügung stehen. Der FC arbeitet für die Veranstaltung mit RPR1 und FSC Veranstaltungstechnik zusammen. Per Whatsapp können Speisen und Getränke bestellt werden, die ans Auto geliefert werden. Die Besucher müssen während der ganzen Feier im Auto bleiben. Beim Toilettengang muss eine Maske getragen werden. Bei Verstößen müssen die Betroffenen das Gelände sofort verlassen, so der FC, der auch damit rechnet, dass Ordnungsbehörden die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln kontrollieren.

Mehr Infos auf der Homepage des FC Höhfröschen.