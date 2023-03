Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim Stopp des Impfbusses in Pirmasens spielten sich am Mittwoch teils chaotische Szenen ab. Der Andrang der Impfwilligen war kaum zu bewältigen. Eine Südwestpfälzerin schildert, wie sie die Szenerie erlebt hat.

Für Mittwoch war in Pirmasens der Impfbus angekündigt. In der RHEINPFALZ wurde darauf hingewiesen, dass dadurch eine Impfmöglichkeit ohne Anmeldung für jedermann bestände und es in den Messehallen Aufenthaltsmöglichkeiten für die Wartenden und die Geimpften geben würde.