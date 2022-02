Der Krieg in der Ukraine ist einerseits weit weg von der Südwestpfalz andererseits sind die Auswirkungen auch hier zu spüren. Wir haben daher einen Experten gefragt, was bei steigenden Strompreisen zu tun ist und die Bundestagsabgeordnete Glöckner erklärt, warum die Bundeswehr mehr Geld bekommen soll. Außerdem haben wir einer Foodbloggerin über die Schulter geschaut. Der Nachrichtenüberblick für die Südwestpfalz.

Die Höhfröschener Spedition Gottardo hat am Wochenende zu einer Hilfsaktion für ukrainische Flüchtlinge in Polen aufgerufen. Die Resonanz schon am ersten Tag war überwältigend. Es kamen Sachspenden für drei Hilfstransporte zusammen.

Die ersten Geflüchteten aus der Ukraine sind am Montagmorgen in Zweibrücken angekommen. Die Stadt verspricht Hilfe: „Unbürokratisch, praktisch, menschlich.“

Nataliya Leshchuk wohnt in Zweibrücken, ihre Familie in Lwiw. Jede Stunde ruft sie dort an. Antwortet nicht gleich jemand, macht sie sich große Sorgen.

Berlin, London, Paris. Auch Zweibrücken möchte als Zeichen seiner Solidarität ein Gebäude in den Farben der ukrainischen Nationalflagge erstrahlen lassen.

Die Energiepreise in Deutschland sind 2021 so stark gestiegen wie noch nie. Der Krieg in der Ukraine dürfte die Kosten weiter nach oben treiben. Viele Anbieter kündigen momentan eine Erhöhung ihrer Preise an. Warum das rechtswidrig sein kann und wie Verbraucher dagegen vorgehen können, hat Energierechtsexperte Henrik Egli der RHEINPFALZ erklärt.

Die Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner steht hinter der Entscheidung, mehr Geld in die Bundeswehr zu investieren. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ hat sich die SPD-Politikerin auch zur Wiedereinführung der Wehrpflicht geäußert.

CDU, FDP, Grüne und SPD machen gemeinsame Sache: Die Zweibrücker Jugendorganisationen der vier Parteien haben für Dienstag zu einer Demo für den Frieden aufgerufen.

Foodbloggerin Julia Feith aus Hauenstein kann auch „Faasenaachtskiechelscher“. Für die RHEINPFALZ hat sie das Rezept ihrer Oma Gretel herausgesucht und die köstlichen Hefeteile gebacken. Inklusive süßer Impfung.

Pirmasens bekommt ein weiteres Fahrradgeschäft. Das Ramsteiner Unternehmen „Fahrradladen Bikes and more“ expandiert mit seiner ersten Filiale in die Hillstraße in Räume des früheren Lidl.

Die in Zweibrücken stationierten Fallschirmjäger waren bereits in einigen Konflikten im Ausland im Einsatz. Zur 50.000 Mann starken Eingreiftruppe der Nato gehören sie derzeit nicht.

Und zum Abschluss doch noch eine kleine, einfache Nachricht, nur zum Freuen: Die Sparkasse hat das beste Abimotto gesucht. Die ersten beiden Preise gingen an Schulen aus Zweibrücken.