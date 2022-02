Die Zweibrücker Jugendorganisationen von Grünen(Grüne Jugend), FDP (Junge Liberale), SPD (Junge Sozialisten) und CDU (Junge Union) planen für Dienstag eine Demo gegen den Krieg und für den Frieden in der Ukraine.

Die „Friedensdemonstration gegen den Krieg in der Ukraine und zur Verurteilung des völkerrechtswidrigen Eindringens Russlands in einen demokratischen selbstbestimmten Staat“ beginnt um 17.30 Uhr am Herzogplatz. „Es geht uns darum ein überparteiliches Zeichen für Frieden zu setzen und uns für die Souveränität der Völker einzusetzen. Wir möchten alle Zweibrückerinnen und Zweibrücker dazu aufrufen sich ebenfalls an unserem Protest in Gedanken an die Menschen in der Ukraine zu beteiligen“, schreiben die Veranstalter.