Ohne Feiern, Schulfeste und andere Veranstaltungen fehlt es den Abiturienten an Geld. Um die Abschlusskassen aufzubessern, ließ die Sparkasse Südwestpfalz das beste Abschlussmotto wählen. Die ersten beiden Plätze gehen nach Zweibrücken.

Über die Plattform Instagram rief die Sparkasse Südwestpfalz zur Abstimmung auf. Zehn Schulen aus Zweibrücken, Pirmasens und dem Landkreis standen zur Auswahl, um das „coolste Abschlussmotto 2022“ zu küren. „Als ich 1986 Abitur gemacht habe, war die Welt noch eine andere, ohne Tests vor und Masken während den Prüfungen“, sagt Iris Steuer von der Sparkasse. Doch nun seien die Abiturienten kurz vor dem Ziel. „Das Ziel der Aktion war, die Abschlussklassen schnell und effektiv auch finanziell zu unterstützen“, betont Steuer.

Abgestimmt wurde, indem die Instagram-Nutzer die Mottos mit „Gefällt mir“ markieren. Vier Wochen lang lief der Wettbewerb, der in einem Kopf-an-Kopf-Rennen zweier Zweibrücker Gymnasien gipfelte. Mit mehr als 1400 „Likes“ konnte sich das Helmholtz-Gymnasium den ersten Platz sichern. Mit ihrem Motto „Hakuna Matabi – um die Sorgen kümmern wir uns morgen“ – eine Anspielung auf den Disney-Film „Der König der Löwen“ – ergattern die Abiturienten 700 Euro. „Wir nutzen das Geld, um unseren Abi-Ball in der Festhalle zu bezahlen“, kündigen die Helmholtz-Schüler Aimee Reichert und Jonas Werner an, die für ihre Stufe den Preis entgegennahmen.

Und auch die Silbermedaille bleibt in der Rosenstadt: 500 Euro fließen in die Kasse der Abschlussklasse am Hofenfels-Gymnasium. Ihr Motto „Abi looking for Freedom“ erhielt mehr als 1300 Stimmen. Zur Siegerehrung am Montag kamen Paul Felden und Sara Procopio. Auch für sie wird das Geld für den Abi-Ball gebraucht, der in der Aula des Hofenfels gefeiert wird. „Da fallen die ganz normalen Kosten an: Musik, Catering, Deko“, zählt Procopio auf. Und es gibt eine Besonderheit: Mit Lichterketten soll die Decke der Aula wie ein Nachthimmel geschmückt werden.

Den dritten Platz belegt eine Pirmasenser Schule. Die Abiturienten des Leibniz-Gymnasiums erhalten 300 Euro. Für ihr Motto „Ich blink, wenn ich ABI“ stimmten mehr als 600 Nutzer. Nun geht es für alle Abiturienten in die heiße Phase. Am Donnerstag, 3. März, werden die Ergebnisse der schriftlichen Klausuren bekanntgegeben. Bevor alle ihren Abschluss feiern können, folgen Mitte des Monats die mündlichen Prüfungen.