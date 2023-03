Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pirmasens bekommt ein weiteres Fahrradgeschäft. Das Ramsteiner Unternehmen „Fahrradladen Bikes and more“ der Familie Dezius expandiert mit seiner ersten Filiale in die Hillstraße in Räume des früheren Lidl. „Fahrradgeschäfte sind hier noch unterrepräsentiert“, begründet Fabian Dezius den 400 Quadratmeter großen Laden.

Für den 7. März ist die Eröffnung geplant. Das Geschäft präsentiert sich mit drei Mitarbeitern und 100 Fahrrädern zum Start. Platz