Erste nach dem Überfall der russischen Armee auf ihr Land geflüchtete Ukrainer haben bei der Zweibrücker Stadtverwaltung am Montag um Aufnahme gebeten. „Wir versorgen drei Familienangehörige“, sagt Bürgermeister Christian Gauf.

Ohne noch Kenntnis über den Status der Familie zu haben – Offizielles aus den Landesministerien habe man auf die Schnelle am Montagmorgen noch nicht erfahren – werde man umgehend helfen, so Gauf. „Die Ukrainer haben sich bei uns gemeldet, das Sozialamt hat mich am Montagmorgen informiert“, erklärt Zweibrückens Bürgermeister und Sozialdezernent. Ob es sich um eine Mutter mit Kindern handele oder auch ein Mann dabei sei, wisse er selbst noch nicht. Auch nicht über ihren Herkunft und Fluchtweg. Man werde sie fürs Erste in einer freien Wohnung der städtischen Gewobau unterbringen und so gut es geht umsorgen. In der sich dramatisch entwickelnden Situation sei die Stadt selbstverständlich zur Hilfe bereit, man sei dabei, sich zu organisieren.

Kontakt für Bürger, die helfen wollen

Bürgermeister Gauf dankt ersten Bürgern, die der Stadt ihre Hilfe angetragen haben. „Am Montag hatten wir gleich einige Angebote. Auf die Schnelle haben wir einen Ansprechpartner bei unserem Sozialamt benannt, an den sich die Bürger wenden können, am besten im Erstkontakt per Mail“, sagt Gauf. Die Adresse sei sozialamt@zweibruecken.de.

Wie viele Schutzbedürftige in den nächsten Tagen kommen werden, sei nicht abzuschätzen. Man hoffe aber, sich im Verbund mit dem Land Rheinland-Pfalz staatlicherseits gut vorbereiten zu können. Menschlich, mitfühlende Hilfe aller sei nun gefragt, sagt Bürgermeister Gauf.