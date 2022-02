Die Stadt würde gerne das Zweibrücker Rathaus in Blau-Geld anstrahlen, den Farben der ukrainischen Flagge.

„Wir würden’s gerne machen“, sagte Pressesprecher Jens John auf Anfrage der RHEINPFALZ. Es sei aber noch offen, ob das klappt. Man habe zunächst versucht, die Alexanderskirche blau-gelb anzustrahlen, aber dort sei immer nur eine Farbe möglich. Nun überlege man, ab morgen das Rathaus blau-gelb zu beleuchten, und sei am Schauen, wie man das hinbekommt.

Als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine erstrahlen weltweit Gebäude in den ukrainischen Nationalfarben. Zweibrückens Nachbarstadt Pirmasens hatte am Montagmittag angekündigt, die Pirmasenser Schlosstreppe in Blau und Gelb zu beleuchten. „Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine. Mit Abscheu und Trauer verfolgen wir die Kampfhandlungen gegen ein demokratisches Land. Der Angriff auf die Ukraine ist ein Angriff auf die Demokratie“, wird die Stadtspitze in einer Pressemitteilung zitiert. Oberbürgermeister Markus Zwick appelliert: „Lassen Sie uns vereint sein in der Solidarität für die Ukraine.“