Als „Berliner“ sind sie das ganze Jahr über in den Bäckereien zu haben, als Krapfen in Bayern, als Kreppel in Mainz. Als „Faasnaachtskiechelscher“ gehörten sie früher, wie Volkskundler berichten, als unabdingbarer Brauch zur Fastnacht in der Pfalz. Und der wird auch heute noch gepflegt. Ein Besuch bei Julia Feith, der jungen Foodbloggerin aus Hauenstein, die zuletzt in der Backshow „Allererste Sahne – Wer backt am besten?“ bei Vox zu sehen war.

Natürlich backe sie „Faasnaachtskiechle“, lässt Julia Feith auf unsere Anfrage wissen. Das habe Oma Gretel so gemacht, das sei auch bei Mama Petra