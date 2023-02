VR-Bank und Sparkasse sind entschlossen, trotz hohem Kostendruck auf dem Land vor Ort präsent zu bleiben. Am Mittwoch stellten beide in Bundenthal den dritten Teil einer Pilotierung vor, bei der Kunden beider Institute gebührenfrei an Automaten Geld abheben und einzahlen können.

Nach Hinterweidenthal und Fischbach sind nun auch im VR-Bank-Gebäude in der Bundenthaler Industriestraße die Automaten so an die Rechenzentren angebunden, dass sie kostenfrei nutzbar sind. Bisher sei die technische Zusammenschaltung erfolgreich verlaufen und stelle einen Meilenstein in der Zusammenarbeit dar, informierten Bernd Lehmann, Vorstandsmitglied der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau, und Jürgen Keiper, Vorstandsmitglied der Sparkasse Südwestpfalz, unisono. Zugleich stellten sie die Einrichtung weiterer gemeinsamer Automaten in Aussicht. Keiper bedankte sich ausdrücklich für die unbürokratische Hilfe der VR-Bank nach der Sprengung der SB-Stelle in Bruchweiler-Bärenbach. Glücklicherweise liege der neue Kooperations-Standort nur 100 Meter davon entfernt, so dass der Weg für die Kundschaft kurz bleibe.