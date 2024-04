Eine unaufgeregte junge Turnerin und eine 18-jährige Leichtathletin, die mit dem Rad nach Santiago de Compostela fährt: Die Sportlerehrung bot Überraschendes.

Von Michael Elig

Bei der Pirmasenser Sportlerehrung am Freitag, moderiert von Uwe Hauser vom Stadtmarketing, standen 101 Sportler von ganz jung bis sehr erfahren im Mittelpunkt. Die Sportarten reichen von Schießen, Kampfsport, Schwimmen, American Football, Drachenfliegen, Leichtathletik, Turnen bis hin zum Tanzen.

Von Null aufs Podest ist der Schwimmer Andrès Käshammer von der Heinrich-Kimmle-Stiftung gekommen. Der 33-Jährige hat bei seinem ersten Wettkampf über 25 Meter Brust Gold auf Rheinland-Pfalz-Ebene beim Behinderten- und Rehabilitationssportverband gewonnen. „Ich wollte das einfach mal probieren“, sagt er begeistert. Einmal wöchentlich übt die Truppe mit den beiden Trainern Marc Eisenberg und Jessica Kerner im Plub.

Der mit dem Drachen tanzt

Nils Guhl ist Europameister im Drachenfliegen. Der 14-Jährige hat vor zweieinhalb Jahren Interesse am Drachenfliegen entdeckt. 2023 wurde er Europameister beim Lenkdrachen-Wettbewerb im französischen Fréjus in der „Vierleiner-Soloklasse“. Den rund 350 Zuschauern bot der smarte Pirmasenser in der Festhalle Einblicke in seine Sportart und erntete dafür tosenden Applaus.

Die höchsten Sportlerehrungen der Stadt vom Beigeordneten Denis Lauer (rechts) nahmen Jochen Stengel mit dem Sportehrenbrief und Sandra Zwanziger mit der Sportehrenplakette in Gold entgegen. Foto: Elig

Die Freude stand allen Geehrten ins Gesicht geschrieben. „Es ist einfach toll, wenn du für deinen Trainings- und Wettkampfaufwand eine Anerkennung erfährst“, brachte es Ringer Kevin Gremm, dritter Deutscher Meister in der Stilart griechisch-römisch und Bronzemedaillengewinner im Beach-Wrestling, auf den Punkt. Rudolf Storck, Präsident des Sportbundes Pfalz, meinte, dass Pirmasens auf seine Sportler stolz sein könne. Er muss es wissen, er hat selbst fünf Jahre am Horeb gewohnt.

Als sei es das Normalste auf der Welt

Die eingangs erwähnte coole Turnerin ist Maelle Burkhart. Die achtjährige Pirmasenserin vom TV Lemberg nahm die Sportehrenmedaille für den dritten Platz bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft im Geräteturnen so entgegen, als sei es das Normalste auf der Welt. Kurz erstaunt war das Publikum, als der Läufer Alexander Köhler auf die Bühne gebeten wurde. Weil der Doktorand für Elektrotechnik in Urlaub weilt, nahm Papa Bernd die Ehrung entgegen.

Fast beiläufig erwähnte die Lemberger Leichtathletin vom Pirmasenser LAC Pirmasens, Christina Emser, dass sie neben sportlichen Bestzeiten im Sprint eine außergewöhnliche Radtour mit Papa Klaus geplant hat. Im Sommer radelt das Vater-Tochter-Duo von Lemberg aus nach Spanien auf dem Jakobsweg. „Die Radtour ist eine schöne Auszeit für mich, bevor ich das Lehramtsstudium antrete“, sagte die 18-Jährige. Und dann war da noch die Mannschaft vom Schwimmverein Blau Weiß Pirmasens, die ihrem Trainer dankte und ein Geburtstagsständchen zu Heiner Helds 71. anstimmte.

Atmosphäre des Vertrauens

Als „fantastischen Trainer und fantastischen Menschen“ beschrieb der Moderator Jochen Stengel, der den Sportehrenbrief für jahrelanges Trainer-Engagement beim Turngau Westpfalz erhalten hat. 25 Eliteturner, die auf nationaler Ebene ganz oben mitturnen, sind aus dem Stützpunkt hervorgegangen. Dieser wird seit 2021 von Stengel geleitet. „Bescheidenheit und Engagement schaffen eine Atmosphäre des Vertrauens“, beschrieb ihn Clauer und fügte hinzu: „Es scheint, als sei zeitweise sein erster Wohnsitz die Turnhalle.“

Für musikalische Umrahmung sorgte das Duo Pina Colada aus Andreas Puster und Nicole Friedrich. Die RSG-Mädels vom TV Dahn zeigten Proben ihres Könnens.

Nils Guhl, Europameister im Drachenfliegen, zeigt dem Publikum in der Festhalle, wie er seinen Drachen bändigt. Foto: Elig

Die Geehrten

Sportehrenbrief: Jochen Stengel, Gold: Sandra Zwanziger, Kegeln (Deutsche Meisterin (DM) Seniorinnen und Landesmeisterin (LM) Seniorinnen), Wolfgang Sehnert, 2. Platz DM Mannschaft und Senioren). Philipp Sehnert (DM aller Klassen, LM Mannschaft). Silber: Kevin Gremm, Ringen (3. Platz DM greco 87 kg, 3. Platz Beach Wrestling, 90 kg), Daniel Lelle, Steinstoßen (2. Platz Männer bis 90 kg), Josef Klein, Jagdl. Schießen (2. Platz DM Senioren). Bronze: Keglerverein Pirmasens: Marie-Luise Scherer (KLM U23, Jürgen Zwanziger (LM Senioren 50-59 Jahre), Eleonore Woll (LM 70 und älter), Mira Jahreiß (LM U14 Einzel), Gabriele Fuchs, Petra Bimber, Anne Schätzlein-Thomas, Almut Neu und Uschi Wetzel (LM Mannschaft Senioren), Michael Dorst, Tim-Thorsten Heiser, Maximilian Winicker, (LM U18 Mannschaft), Jörg Blatt, Thomas Wetzel, Eckhard Göller, Siegfried Burosch (3. Platz DM 50 - 59 Jahre), Lena Jahreiß, Torben List, Gerhard Marko Horst Köckritz (3. Platz DM Mannschaft 50 - 59 Jahre), Lukas und Lena Bath (LM Standard und Latein), Ringen, ASV Pirmasens: Alexander Groh (LM Freistil C-Jugend -29 kg), Robert Walter (LM Freistil C-Jugend bis 38 kg), Seyran Karapetyan (LM E-Jugend bis 23 23 kg), Ivan Sivachenko (LM A-Jugend bis 60 kg), Semen Ponomarov (LM griechisch-römisch B-Jugend bis 52 kg), Alexander Köhler (LM Crosslauf, 2. Platz Süddt. Meisterschaften), Boxen, Boxclub Pirmasens: Ivan Ahapov (2. Platz DM U22), Egor Lukianchenko (3. Platz DM U22), Schwimmen: Blau-Weiß Pirmasens: Yannick Dräger (Saarlandmeister (SM) 50 Meter Schmetterling, 100 Meter Rücken, 50 Meter Freistil 100 Meter Schmetterling), Elena Baranava (LM 200 Meter Brust, 100 und 50 Meter Brust), Alexander Walter (SM 100 Meter Freistil, 2. Platz SM 50 Meter Freistil, 200 Meter Lagen, 100 Meter Brust, 3. Platz LM 200 Meter Freistil, 200 Meter Brust), Emelie Seither (SM 200 Meter Rücken, 2. Platz SM 100 und 50 Meter Rücken, 200 Meter Lagen, 2. Platz LM 50 Meter Rücken, 200 und 50 Meter Rücken, 3. Platz Rheinland-Pfalz-Meisterschaften (RPM) 800 Meter Freistil, Pfalzmeisterin (PM) 50 und 200 Meter Rücken), Mirjam Semmet (PM 50, 100 und 200 Meter Freistil, 200 Lagen, SM 50 Meter Brust, 100 und 50 Meter Rücken, 50 Meter Freistil, 100 Meter Freistil, 200 Meter Freistil, 200 Meter Lagen), Holger Märker (SM 200 Meter Lagen und 100 Meter Brust), Sophia Berger (LM 100 Meter Rücken), Paul Lessenich (SM 100 Meter Brust), Sophie Endler (LM 300 Meter, 3. Platz Hallen RPM 300 Meter, 1. Platz PM 100 Meter, 2. Platz 100 Meter und 3. Platz 4x100 Meter Staffel RPM), Simon Schiel (3. Deutscher Kayak-Crossmeister).Jagdliches Schießen, Jägerschaft KG PS-ZW, Claus Schäfer (LM aller Klassen, Flinte), Bernhard Hensel (LM Kugelbüchse), Dirk Fabricius, Jürgen Oswald und Hans Mayer (LM Mannschaft Silber Klasse), Ringen, RSC Pirmasens-Fehrbach. Alexander Nikolov (LM A-Jugend greco 110 kg), Leonid Zorba (LM A-Jugend Freistil 55 kg), Noah Krasniqi (LM B-Jugend Freistil 48 kg), Sawely Chuzhinov (LM Freistil 43 kg), David Pirpilasvili (LM greco 48 kg, Alexander Groh (LM E-Jugend greco 30 kg, Philip Groh (LM E-Jugend greco 35 kg), Sportehrenmedaille: Kegelverein Pirmasens: Alisa Bimber (3. Platz LM Aktive), Leon Schmitt (2. Platz LM U23, Milan Eschenbaum (2. Platz LMU10), Leo Eschenbaum und Sarah Dorst (2. Platz LM U 14 Mannschaft), Nick-Thorsten Heiser (2. Platz LM U18 Mannschaft) ASV Pirmasens, Ringen: Miron Friauf (PM Freistil E-Jugend 40 kg), Alex Zaporojan (PM Freistil C-Jugend 45 kg), Anton Groh (PM Freistil A-Jugend 45 kg), Jonut Zaporojan (PM Freistil A-Jugend 48 kg), Daniel Senn (PM greco B-Jugend 38 kg), Jona Demberger (1.Platz Judo Saar-Pfalz-EM-Meister U18), Ju-Jitsu (3. Platz Westdeutsche Meisterschaften U18), Stella Lauren Kobert (TV Lemberg, 2. Platz RPM Fünfkampf, 2. Platz Pfalz Hallenmeisterschaften Kugelstoßen, 2. Platz PM Kugelstoßen), Maelle Burkhart (TV Lemberg, 3. Platz RPM Geräteturnen Pflicht Vierkampf), Anika Links, Luisa Baumann (TTC Pirmasens, Pfalzmeisterinnen Doppel), Schwimmverein Blau-Weiß-Pirmasens: Stella Dubois (PM, 5. Platz RPM 100 Meter Brust), Chiara Dubois (2. Platz SM 200 Meter Freistil, 200 Meter Lagen, 400 Meter Freistil), Leni Hermann (PM 100 und 200 Meter Freistil, 3. Platz SM 50 Meter Brust, 3. Platz RPM 100 und 200 Meter Freistil), Sophie Kabisch (3. Platz SM 200 Meter Lagen und 200 Meter Rücken), Marc Bißbort (3. Platz SM 200 Meter Brust), Lise-Lotte Aulfinger (2. Platz RPM 200 Meter Rücken),3. Platz RPM 200 Meter Freistil), Samuel Berger (2 Platz RPM 00 Meter Brust und 100 Meter Lagen, 2. Platz PM 100 Meter Brust und 100 Meter Lagen, 3. Platz RPM 100 Meter Freistil), Liv Mann (2. Platz RPM 50 Meter Brust, 100 und 50 Meter Freistil, 50 und 100 Meter Rücken), Selina Weber (PM 100 Meter Rücken), Claire Peifer (PM 50 Meter Freistil und 50 Meter Brust), Theresa Stephan (PM 50 Meter Rücken), Jessica Weigel (PM 200 Meter Freistil), LAC Pirmasens: Nina Berger (1. Platz Pfalzcross Meisterschaften, 1. Platz Hallen-PM 4x200 Meter Staffel, 3. Platz Hallen-RPM 4x200 Meter Staffel, 3. Platz RPM 4x100 Meter Staffel), Christina Emser (PM 200 Meter, 1. Platz Hallen-PM 4x200 Meter Staffel, 3. Platz Hallen-RPM 4x200 Meter, 3. Platz RPM 4x100 Meter Staffel, 2. Platz RPM 400 Meter), Hanna Dausmann (PM 400 Meter, 1. Platz Hallen-PM 4x200 Meter Staffel, 3. Platz Hallen-RPM 4x200 Meter Staffel, 3. Platz RPM 4x100 Meter Staffel), Sophie Wagner (PM 300 Meter Hürden, 1.Platz Hallen-RPM 4x200 Meter Staffel, 3. Platz Hallen-RPM 4x200 Meter Staffel), Niklas Walter (2. Platz RPM). Sonderehrungen: Nils Guhl (Lenkdrachen Europameister „Vierleiner-Soloklasse“, Sophie-Charlott Hempel (Gewinnerin Liechtenstein Open und 3. Platz Toro Tour in San Roque, 2. Bundesliga Golferin), SKK Rapid Pirmasens 1 (Rheinland-Pfalz-Liga 1. Platz, Aufstieg in die Regionalliga mit Pascal Jestädt, Florian Semmler, Michael König, Andreas Christ, Sebastian König, Thomas Wetzel, Frank Hiestand, Eckhard Göller und Horst Köckritz, SKK Rapid Pirmasens 2 (1. Rheinland-Pfalz-Liga 3, Aufstieg in die Rheinland-Pfalz-Liga 2 mit Sebastian König, Jonas Hudel, Horst Köckritz, Eckhard Göller, Peter Michael, Thomas Wetzel, Siegfried Burosch, Gerhard Marko, Michael Rieder, Yannik Riebenthaler, Andreas Jann und Daniel Eschenbaum), SKK Rapid Pirmasens 3 (1. Platz Gemischte Landesklasse 6-er Mixed mit Siegfried Burosch, Lisa Rieder, Wolfgang Schäfer, Eckhard Göller, Jörg Blatt, Michelle Seibert, Gerhard Marko, Thorsten Pöpperl, Martin Sefrin, Lisa Wagner, Jürgen Kubsda, Susanne Blatt, Sebastian Seibert und Kai Zimmermann, Pirmasenser Praetorians (Oberligameister, Aufstieg Regionalliga), TTC Pirmasens (1. Herrenmannschaft Aufstieg 1. Pfalzliga mit Sebastian Kranitz, Lukas Kilian, Sebastian Stumptner, Andreas Hilpert, Steffen Mayer, Tim Weber, Ralf Becker und Stefan Links), DC Grün Weiß Pirmasens (Meister 2. Dartliga, Pokalsieger und Ligapokalgewinner 2. Liga), Hurricanes United Cheerleader TV Pirmasens (1. Platz Summer Cheer Masters Senior Coed Level III mit Ayleen Lambright, Alexandra Hartmann, Alexandra Schwindt, Alicia Müller, Bastian Merz, Dilara Can, Jacqueline Schefsky, Lisa Straub-Eimer, Selina Auer, Virgenie Stallbommer, Yasmin Schefsky. Trainerinnen: Lina Klug und Christine Schieler), Endurance Team FKP (Aufstieg Regionalliga), Heinrich-Kimmle-Stiftung Tischtennis: Nicole Frühauf (BSV LM, 3. Platz offene Klasse LM, 3. Platz Special Olympics Leistungsklasse 3), Martina Schuster (2. Platz Happy Klasse GB LM, 3. Platz Special Olympics Leistungsgruppe 5), Nadine Winterroll (3. Platz GB LM), Peter Geisdorf (3. Platz GB LM, 3. Platz Special Olympics Tischtennis Herren ab 30), Roman Moritz 3. Platz Special Olympics Herren ab 30), Schwimmen: Andrès Käshammer (1. Platz 25 Meter Brust BSV Landesschwimmfest), Siegfried Höfer (1. Platz 50 Meter Freistil BSV Landesschwimmfest, 1. Platz 4x50 Meter Freistil Staffel), Jan-Luca Först (1. Platz 50 Meter Freistil BSV Landeschwimmfest, 1. Platz 4x50 Meter Freistil Staffel), Tasmina Schäfer (1. Platz 4x50 Meter Freistil Staffel, 2. Platz 50 Meter Freistil BSV Landesschwimmfest), Jasmin Caffee (1. Platz 4x50 Meter Freistil Staffel, 3. Platz 50 Meter Freistil BSV Landeschwimmfest).