Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

440 Höhenmeter auf elf Kilometer: Der Deichenwand-Trail ist eine echte Herausforderung für Ausdauersportler. Am Samstag beginnt um 15 Uhr die sechste Auflage des zur Wasgaucup-Wertung zählenden Volkslaufs mit Start und Ziel am Falkenburgstadion in Wilgartswiesen.

Ebenfalls um 15 Uhr startet der Fünf-Kilometer-Lauf, der Mini-Trail, bei dem nur 120 Höhenmeter zu bewältigen sind. Zuvor stehen ein Jugendlauf über zwei Kilometer (13.30 Uhr) und