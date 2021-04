Am Samstag um 19 Uhr ist es endlich soweit: Nach der langen Corona-Zwangspause gastiert die Staatsphilharmonie Rheinland Pfalz mit Kammermusikwerken von Benjamin Britten und Peter Tschaikowsky zum ersten Mal wieder in der Pirmasenser Festhalle. „Das ist eine große Freude“, sagt Beat Fehlmann, Intendant der Staatsphilharmonie.

„Sowohl wir als auch das Publikum brennen darauf, wieder zusammen Musik erleben zu können. Wir sind natürlich immer noch ganz weit weg von der Normalsituation. Aber wir können langsam wieder zurückkehren. Das ist ein wichtiges Signal, dass es auch unter diesen Bedingungen möglich ist, sich neue, funktionierende Formate auszudenken“, sagt Fehlmann. Denn es bestehen immer noch strikte Corona-Auflagen für die Durchführung von Konzerten, die das Orchester auch sorgfältig einhält. Und die Künstler haben darauf reagiert.„Das ist ein ganzes Bündel an Formaten“, erzählt Beat Fehlmann. „Wir sind mit kleinen Besetzungen unterwegs, teilweise mit drei bis vier Leuten. Diese kleinen Gruppen bieten in kleinen Einheiten viele Konzerte in vielen Orten an. Wir machen aus der großen Staatsphilharmonie viele kleine Kammerensembles, die ausschwärmen. An einem Abend haben wir manchmal bis zu acht Veranstaltungen parallel. Das ist sonst nie so.“

150 Konzerte an 36 Orten

Die Mitglieder des Orchesters sind unterwegs im ganzen Land. Seit 27. Mai haben sie 150 Konzerte an 36 verschiedenen Orten vor etwa 7000 Besuchern gespielt. Wie viele Menschen ein Konzert besuchen dürfen, hängt von der Örtlichkeit ab, meist sind es aufgrund der Abstandsvorgaben nicht mehr als maximal 150.

Auch ihr Repertoire hat die Staatsphilharmonie an die Restriktionen angepasst. „Wir spielen völlig andere Stücke, als sonst“, bestätigt Intendant Fehlmann. „Dabei überlegen wir immer: Was können wir jetzt machen, was den Menschen gut tut, denn so ein Live-Konzert nach all diesen Monaten ist Seelenbalsam, für die Besucher wie für uns.“ Aber auch künstlerische Erwägungen fließen in die neue Planung ein. „Wie kann sich unser Orchester – trotz allem – gut entwickeln? Wenn wir unseren Chefdirigenten Michael Francis extra nach Europa gebracht haben, was könnten wir mit ihm spielen?“

Neues Repertoire erarbeitet

Dabei stellt die Staatsphilharmonie in ihren Konzerten immer Originalstücke vor, keine Bearbeitungen für die Corona-Situation. „Wir treten mit maximal 15 bis 16 Musikern auf und spielen Stücke, die genau für solche Besetzungen geschrieben sind.“

Dieses Repertoire mussten sich die Musiker der Staatsphilharmonie neu erarbeiten. Und auch für diese Proben müssen Corona-Regeln eingehalten werden. „Auch auf der Bühne gelten die Abstandsregeln, alle Künstler müssen 1,50 Meter voneinander entfernt sein. Sie tragen eine Maske auf dem Weg zu ihrem Platz, dort darf diese dann abgenommen werden während der Probe. Außerdem hat jeder Musiker jetzt sein eigenes Pult, das nach der Probe immer desinfiziert wird, und weder Stühle noch Notenpulte oder Ablagen dürfen getauscht werden.

Geprobt werden darf so lange wie sonst auch. Doch sowohl in den Proberäumen wie auch in den Konzertsälen müssen die Klimaanlagen DIN-Normen für die Umwälzung der Luft mit Luftaustausch erfüllen. Online-Proben gab es nicht, nur einige Online-Aktionen. Während der Wochen des kompletten Lockdowns haben die Künstler ihr eigenes Übungsprogramm zu Hause durchgeführt und sich fit gehalten. Oder sie haben Werke einstudiert, die sie schon immer mal erarbeiten wollten. „Das war eine individuelle Geschichte“, betont Beat Fehlmann.

Weitere Einschränkungen eingeplant

Aber all das akzeptieren die Musiker gelassen. „Dass wir wieder aktiv sein und in Ensembles auftreten können, hat in dieser für uns alle schwierigen Situation eine große Motivation ausgelöst. Und jetzt hat die Stadt Pirmasens entschieden, dass wir dort auftreten können. Und wir spielen unser Programm ohne Pause, auch das entspricht Corona-Vorgaben.“

Für die Zeit nach den Sommerferien hat sich das Orchester vorbereitet: „Wir haben unsere reguläre Saisonplanung, das ist der eine Pfeiler. Aber wir haben auch ein Alternativprogramm, um im Herbst auf Einschränkungen reagieren zu können. Wir wissen ja nicht, wie lange die Abstandsregeln und die Zuschauerbegrenzungen gelten? Wie ändern sie sich? Wir bereiten uns vor, dass wir in jedem Fall zu den geplanten Zeiten an den geplanten Orten auftreten und Musik möglich machen können.“