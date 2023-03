Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit dieser Saison spielt der SKK Rapid Pirmasens in der Bundesliga der Deutschen Classic-Kegler-Union. Und dieser Aufstieg bringt aufgrund der Randlage im Südwesten Deutschlands sehr, sehr weite Fahrten mit sich. Zum Beispiel nächsten Samstag nach Thüringen. Die RHEINPFALZ sprach mit dem Vereinsvorsitzenden Jörg Blatt.

Obwohl es immerhin zwei Pfalzderbys in der Eliteklasse gibt (in Mehlingen und Kuhardt), muss der SKK Rapid Pirmasens einschließlich Zweitrunden-Pokalspiel in Seelow (nahe Frankfurt an der Oder