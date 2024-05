Ein Telefonbetrüger, der sich als Bankmitarbeiter ausgab, hat am Montag von einer 82-jährigen Mannheimerin einen hohen vierstelligen Geldbetrag erbeutet. Wie die Polizei berichtet, teilte der unbekannte Täter der Seniorin mit, dass sie im Besitz von Falschgeld sei. Mit einer geschickten Gesprächsführung gelang es dem Mann, die 82-Jährige davon zu überzeugen, ihr gesamtes Bargeld einer vermeintlichen Echtheitsprüfung zu unterziehen. Er wies sie an, auf einen bestimmten Buchstaben in der Seriennummer der Geldscheine zu achten, der ein Fälschungsmerkmal darstelle. Da dieser Buchstabe laut Polizei serienmäßig auf den Scheinen steht, fand ihn die 82-Jährige und glaubte dem Anrufer. Der Betrüger vereinbarte einen Abholtermin durch einen angeblichen Briefträger der Bank und blieb bis zu dessen Erscheinen am Telefon. Die Seniorin übergab das Geld wie vereinbart vor ihrem Anwesen in der Carl-Benz-Straße (Neckarstadt Ost). Nachdem ihr der Betrug aufgefallen war, verständigte sie die Polizei. Der vermeintliche Bote soll 1,80 Meter groß sein und einen schwarzen Anzug sowie eine schwarze Kappe getragen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter Telefon 0621 1744444.