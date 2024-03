Der Mensch als Seiendes, muss, um seiner Daseinsbestimmung existent zu bleiben, nicht nur seinen Intellekt einsetzen, sondern auch die physiologischen Vorgänge, ohne die das Sein ins Nichts führte, täglich mit festen oder flüssigen Stoffen unterstützen. Werden die biologischen Funktionen. . .

So sprechen Sie doch Deutsch, mein Herr.

Alla gut: Um dass e gsunder Geischt in äm gsunde Leib wohnt, muss de Mensch jede Daa esse unn drinke. Manche misse zwar nur drinke, awwer dann geht des irgend wann an de Geischt. Womit mer jetzt bei ämme wichtige Kapitel vum Bärmesenser Lääwe were: Esse unn Drinke.

Do schteht sei einischer Zeit am Kaufland in die Zwääbricker Stroß e Dambnudel-Waa (neideitsch: Food-Truck, awwer halt nur fa Dambnudle). Wenn ich alää nur des Wort her, bin ich hie un weg. Awwer glattweg. Geheern Dambnudle doch schun sei Urzeide zu de Bärmesenser Nationalgerichte. Dambnudle, die Bärmesener känne mir nohfiele; mit änrer schääne kruschtische Kruscht, e klää bissel salzisch – finf, sechs, siwwe Schtick, kännt ich dodevu wegmache.

Manchem schäumt's Maul, wenn er soine Bekannte und Froinde vazehlt, dass er deletscht in ämen piekfoine Elsässer Hotel-Restaurant gess hat, womöglich Filet de böf a la buketiäär, was schließlich nix annres ist als e Filet auf Blumenmädchenart. Unn dann is ihm noch e Formfehler unnerloff, indem dass'er sich die Serviett um de Hals gebunn hat. Wo doch jeder wääß, dass sich des in piekfoine Gourmet-Tempels nät geheert. Fauxpas nenne des die Franzose. Unn schun is e Garcon uff ne zugesteuert und hat diskret gefrood: Rasieren oder Haare schneiden, Monsieur?

Sowas kann mir beim Dambnudleesse nät bassiere. Do deten die Bärmesenser ganz schää scheel gucke, wenn du Dambnudle mit was annrem esse detsch, als wie mit de Finger. Jawoll, mit de Finger. Es änzische was hinnerher nät an dir fettisch sinn derf, sinn die Unnerhosse.

Dambnudle sinn mitnichte Nudle. Man saad zwar: die Kuh hat eine Haut und die heißt Haut, weil man drauf haut. Das gleiche gilt für Dambnudle nät. Es sinn kää Nudle, sondern Hewe-Knepp, Hafen-Knödel übersetzte der Autor des „Bärmesenser Werterbuchs“, Ludwig Kieffer, genannt Kieffer-Lui. Das trefft de Nachel uff de Kopp, Dambnudle entschtehe aus Mehl, Hefe, ännrer Prise Salz, äme (einem) Ei unn Milch - des Ganze gehe losse unn rin in de „Hafen“, der im Allgemoine e Eisepann war. Fingerbräät die Pann mit Wasser bedecke, e bissel Salz dezu unn dann gehn die „Knepp“ durch de Damp in die Heh, wodurch dann aa die Bärmesenser – metaphernfreudig wie mer sinn – de Ausspruch geprägt han: Do geht äm es Herz uff wie e Dambnudel.