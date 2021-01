Zu wenig gespielt: Djibril Diallo verlässt den Fußball-Regionalligisten FK Pirmasens und kehrt zum saarländischen Oberligisten Hertha Wiesbach zurück. Der 21-jährige Saarländer, der in der Junioren-Bundesliga für den SC Freiburg und den 1. FC Kaiserslautern stürmte, hatte in seinen eineinhalb Jahren auf der Husterhöhe insgesamt zwölf Regionalliga-Einsätze, darunter nur einer in dieser Saison.