Durch ein 0:3 (0:1) gegen die in dieser Saison noch ungeschlagenen D-Juniorinnen des 1. FC Kaiserslautern haben die U12-Fußballerinnen der SG Thaleischweiler den Einzug ins Westpfalz-Pokalfinale verpasst.

Das Westpfalz-Pokalfinale wird am Samstag, 18. Mai, in Thaleischweiler ausgetragen. Endspielgegner des FCK wird dann der SV Kottweiler-Schwanden sein.

Die Gäste aus Kaiserslautern waren spielerisch besser und hatten so permanent mehr Ballbesitz. Die Neun des Trainerduos Michael Tretter/Dirk Dreffkorn hielt aber läuferisch und kämpferisch dagegen und machte dem Favoriten das Leben schwer. Sehr aufmerksam und mitspielend zeigte sich SG-Torhüterin Lilly Weinkauff, die bis zur Pause nur einen unhaltbaren Weitschuss von Pauline Heinz zum 0:1 (7.) passieren lassen musste. Die SG-Defensive um Kapitänin Samira Strobel hielt die Partie bis zu einem Doppelschlag von Maya Mamarin zum 0:2 (48.) und 0:3 (50.) offen. Am Sonntag, 13 Uhr, treffen beide Teams erneut in Thaleischweiler aufeinander. Dann geht es um Punkte in der Landesliga, wo die SGT-Mädchen auf Platz zwei stehen.

Im Westpfalz-Pokal-Halbfinale der E-Juniorinnen hat die U10 der SG Thaleischweiler am Sonntag (Anstoß: 12 Uhr) Heimrecht gegen den SV Kottweiler-Schwanden.

SO SPIELTEN SIE