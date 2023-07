Die Konzertreihe „Musik am Sonntagnachmittag“ bereichert erstmals das „Sommerintermezzo“. Die Chorgemeinschaft Windsberg lädt am 9. Juli 2023 in Zusammenarbeit mit Seniorenbüro und Kulturamt ins Forum Alte Post ein.

Das Repertoire reicht von Wolfgang Amadeus Mozart und Johannes Brahms über Robert Stolz bis hin zu Michael Jackson und Udo Jürgens. So lässt der Gemischte Chor etwa den „Zauber der Musik“ erklingen und lädt zum Prater-Spaziergang ein. Der Frauenchor widmet sich zum Beispiel dem „Glockenspiel“ aus der Oper „Die Zauberflöte“. Die „Modern Voices“ setzen auf englische Texte und interpretieren die Hymne „We are the World“ und „You raise me up“. Der Männerchor hat die österreichischen Liedermacher für sich entdeckt und stimmt „Weit, weit weg“ und „Ihr von morgen“ an.

Konzert

„Musik am Sonntagnachmittag“ beim „Sommerintermezzo“: Sonntag, 9. Juli, 14.30 Uhr. Eintrittskarten (Kaffee und Kuchen sind inkludiert) sind zum Preis von 14, ermäßigt zwölf Euro, beim Kulturamt im Forum Alte Post erhältlich oder telefonisch unter 06331/2392716 beziehungsweise per Mail an kartenverkauf@pirmasens.de – sowie unter www.ticket-regional.de .