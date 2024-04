Im Topspiel des Tages setzt sich in der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken Ost der SV Lemberg/TuS Winzeln II gegen die SG Kröppen/Vinningen durch und übernimmt mit einem Punkt Vorsprung vor der SG Kröppen/Vinningen die Tabellenführung. In der West-Gruppe ließ die SG Knopp/Wiesbach auch bei der U23 des SV Ixheim nichts anbrennen.

Gruppe West

FC Kleinsteinhausen - SG Contwig/Stambach 4:1. Julian Sefrin (30.) erzielte den einzigen Treffer der ersten Hälfte zur Führung des FC Kleinsteinhausen. Nach dem Seitenwechsel traf Lucas Elias Lahm (52.) zum Ausgleich. Ein Doppelpack von Begir Qela (57., 64.) brachte die Gastgeber wieder auf Kurs Richtung Sieg. Die Hausherren erhöhten in der 87. Minute, in Form von Nathan-Anakin Schöb, auf 4:1, was gleichzeitig auch der Endstand war.

SV Ixheim U23 - SG Knopp/Wiesbach 1:5. Der Tabellenführer Knopp/Wiesbach bestimmte von Beginn an das Spiel und führte nach 22 Minuten mit 3:0. Fatlum Begu (10.), ein Eigentor der Gastgeber (15.) und Albert Beqiri (22.) bescherten die schnelle und deutliche Führung. Mit dem Pausenpfiff gelang Pascal Lang noch das 1:3, aber auch im zweiten Spielabschnitt waren die Gäste die klar bessere Mannschaft. Tristan Mayer stellte in der 54. Minute den alten Abstand wiederher, Steffen Martin setzte in der 88. Minute den Schlussstrich zum 5:1-Auswärtserfolg der Kombinierten.

SV Hornbach - TuS Wattweiler 4:3. Wattweiler spielte aufopferungsvoll und ging durch die Tore von Leon Heilmann (20.) und Pascal Feß (26.) mit 2:0 in Führung. Kurz vor der Pause erzielte Pascal Wallad den Anschlusstreffer der Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel hatte der SVH mehr Zugriff und glich durch Seyho Mert (53.) aus. Nur eine Minute später drehte der Tabellenzweite die Partie komplett und führte mit 3:2. Nach mehreren Zeitstrafen und rotwürdigen Fouls sah ein Akteur des SV Hornbach dann die Rote Karte. Tobias Jost erzielte daraufhin in der 91. Minute das 3:3 per Freistoß aus 40 Metern, bei dem der SVH-Torwart etwas unglücklich aussah. In der letzten Minute erhielten die Hausherren noch einen fragwürdigen Elfmeter, der im Anschluss von Joschua Doll zum 4:3-Sieg verwandelt wurde.

TSG Mittelbach-Hengstbach - SG Maßweiler-Höhmühlbach II 6:1. Die Gastgeber sahen sich gegen das Tabellenschlusslicht einem frühen Rückstand entgegen. Shawn Joseph Petri traf in der 4. Minute für die Gäste. Mittelbach-Hengstbach drehte in der Folge die Partie jedoch sehr eindeutig zu ihren Gunsten und gewann verdient mit 6:1. Für die TSG Mittelbach-Hengstbach trafen Durmus Demirel (3), Timmy Hasslocher, Tim Bauer und Mohamad Alziab.

Gruppe Ost

SG/ASV Glashütte/SG Eppenbrunn - FC Rodalben II 3:4. Die Begegnung war spannend und torreich bis zum Schluss. Christian Dully traf zum 0:1 (13.), Maximilian Wagner zum 0:2 (22.), Jan Foland zum 1:2 (28.), Wagner zum 1:3 (52.), Timo Tobaka zum 2:3 (64.), Dully zum 2:4 (90.) und Philipp Hach zum 3:4 in der Nachspielzeit.

SV Lemberg/TuS Winzeln II - SG Kröppen/Vinningen 3:2. Mit dem Heimsieg hat der Gastgeber die Tabellenführung übernommen, allerdings auch zwei Spiele mehr auf dem Konto. Marcel Heim (6.) und Jens Seltmann (11.) zum 2:0 brachten den Gastgeber in Front. Mit einem sehenswerten Foulrückzieher verkürzte Jan Kupper zum Pausenpfiff. Der zweite Heim-Treffer (49.) zum 3:1-Zwischenstand hielt in dem Spitzenspiel bis fünf Minuten vor Ende. Einen Foulelfmeter verwandelte Rodion Daut fünf Minuten vor Spielende, aber der Lemberger Erfolg hielt stand.

FV Münchweiler II - SV Trulben II 0:2. Die Gäste konnten einen verdienten Auswärtssieg verbuchen. Für den 1:0-Pausenstand war Brandon Weis (22.) zuständig. Drei Minuten vor Ende war der Auswärtssieg mit dem Tor von Bennjamin Olorunyomi.

SpVgg Ludwigswinkel - FC Hengsberg 14:0. Die torreiche Begegnung startete Lars Schäfer mit einem Hattrick (4., 14., 24.). Weitere Torschützen waren: Marc Kuszmanik (25., 34.), Schäfer (31., 37., 62.), Spielertrainer Jens Keller (39., 68.), Justin Daniel (67., 73.), Sandro Marinello (77.) und Alexander Wingert (88.).

SV 53 Rodalben - SV Hilst II 4:0. Eine konsequente Chancenauswertung brachte dem favorisierten Tabellendritten in einer eher schwachen Begegnung die Punkte. Jannis Matheis (10.), Nino Pfundstein (20.), Philipp Bischoff (50.) und Nicolai Agne (59.) waren die Torschützen des Gastgebers.

SG Pirmasens - TuS Rumbach 0:6. Zum Mann des Tages wurde Gästetorschütze Paul Langenberger mit vier Toren (17., 33., 53., 60.). Bereits nach drei Minuten brachte Michael Hufnagel die Gäste mit 1:0 in Front. Das halbe Dutzend machte Maximilian Görtler 15 Minuten vor Spielende voll.