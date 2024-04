Brennball war das Thema beim Spielfest der Pirmasenser Grundschulen.

Rund 100 Dritt- und Viertklässler aus allen zehn Pirmasenser Grundschulen (Winzeln, Sommerwald, Nardini, Horeb, Ruhbank, Husterhöhe, Robert Schuman, Montessori, Fehrbach und Wittelsbach) kamen am Montag zum großen Brennballturnier in die Kirchberghalle. Einer von ihnen: der zehnjährige Fabrizio Rößler aus der 4b der Husterhöh-Grundschule. Er war Fänger und versenkte einige Bälle, die ihm seine Mitspieler zuwarfen. Jedes Team hatte einheitliche Shirts an. Selbst nicht optimal geworfene Bälle fing er sehr sicher. „Werft genauer!“, rief er seiner Mannschaft zu. „Trotzdem ist meine Lieblingssportart Fußball“, sagte der junge Pirmasenser. Sportunterricht habe er „bei Frau Hammel“, sein Lieblingsfach ist Mathematik. „Es werden koordinative Fähigkeiten und Schnelligkeit geschult. Die Kinder müssen werfen, fangen und laufen“, merkte Frank Becker, Sport-Fachberater der städtischen Grundschulen, zum Ziel des Brennballspielens an. Das Turnier gewann das Team aus Fehrbach vor den Grundschulen Sommerwald und Husterhöhe. Fabrizios Fazit: „Es hat echt Spaß gemacht.“