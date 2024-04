Die Gewerkschaft Verdi hat am Dienstagmorgen Busdepots der Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft (QNV) blockiert. Deshalb kam es in der Südwestpfalz zu Ausfällen und Verspätungen bei den Überlandbuslinien. Die Blockaden sind aufgehoben.

Wie die QNV mitteilte, hat die Gewerkschaft Verdi die Blockaden der Busdepots aufgehoben. Der normale Busverkehr soll wieder aufgenommen werden. Am Morgen war es wegen der Blockaden im Schülerverkehr zu Fahrtausfällen und Verspätungen gekommen. Im Zweibrücker Land entfielen die Fahrten der Linien 231 bis 238. Die Linien 240, 242, 243, 245, 248, 249, 255 und 256, die nach Pirmasens führen, sowie die Linien 244 (Waldfischbach – Wallhalben) und 246 (Geiselberg – Waldfischbach) wurden ebenfalls nicht bedient. Im Dahner Felsenland entfielen die Linien 250, 251, 252 und 545. Linien in Hauenstein, in der Südpfalz und in Landau waren von den Blockaden nicht betroffen.

Weil die Gewerkschaft Verdi Streiks bis zum kommenden Sonntag angekündigt hat, rechnet die QNV mit weiteren Blockaden und dadurch bedingten Ausfälle und Verspätzungen. Über aktuelle Ausfälle informieren die myVRN-App und die Homepage der QNV. Am Montag endeten die Blockaden am Mittag, die Busse fuhren am Nachmittag wieder nach Fahrplan.