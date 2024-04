Ein betrunkener Franzose hat am Freitagabend am Fahrbahnteiler der Autobahn 8 zur A62 und zur L600 seinen Wagen zu Schrott gefahren. Laut Polizei war der 50-Jährige am gegen 21.40 Uhr auf der A8 in Richtung A62 unterwegs, als er nach der Fahrbahnteilung in der dortigen Linkskurve erst nach links und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei beschädigte er zwei Leitpfosten und die Leitplanke. Der Wagen kam mit einem wirtschaftlichen Totalschaden auf der Fahrbahn zum Stehen und musste abgeschleppt werden. Der Mann konnte sich selbstständig befreien und blieb unverletzt. Weil der Fahrer nach Alkohol roch, nahm die Polizei einen Atemalkoholtest vor, der einen Wert von 1,17 Promille ergab. Der Führerschein des Mannes wurde zunächst sichergestellt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 15.000 Euro an.